Georgina Rodriguez sorgt bei den Filmfestspielen in Venedig für Aufsehen. Die Verlobte von Cristiano Ronaldo präsentiert ihren angeblich drei Millionen Euro teuren Verlobungsring und erntet Kritik für die Zurschaustellung des Reichtums.

1/6 Stolz hält Georgina Rodriguez ihren Verlobungsring vor die Kameras. Foto: IMAGO/SOPA Images

Darum gehts Georgina Rodriguez präsentiert Verlobungsring auf Filmfestival in Venedig

Öffentliche Zurschaustellung von Luxus löst kontroverse Debatte aus

Angeblicher Wert des Verlobungsrings: drei Millionen Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Fans hatten sich fast von der aufregenden Verlobungsneuigkeit erholt, da sorgte Georgina Rodriguez (31) erneut für Aufsehen. Am 31. August trat das argentinisch-spanische Model auf dem roten Teppich des 82. Filmfestivals in Venedig auf. Als frisch Verlobte von Cristiano Ronaldo (40) trug sie eine Sonderanfertigung des Designers Roberto Cavalli und zog alle Blicke auf sich. Doch es war nicht das Kleid, das im Mittelpunkt stand.

Georgina Rodriguez präsentierte in Venedig ihren angeblich drei Millionen Euro teuren Verlobungsring. Demonstrativ hob sie ihre Hände, um den prunkvollen Schmuck zu zeigen, und sorgte damit für Gesprächsstoff. Der massive Diamant stellte die anderen Schmuckstücke des Juweliers Pasquale Bruni, die sie trug, beinahe in den Schatten. Keine einfache Sache, strotzen die anderen Diamanten doch nur so vor Luxus.

Diese bewusste Inszenierung des Rings auf einem so öffentlichkeitswirksamen Event wie den Filmfestspielen ging nicht unbemerkt an den Kritikern vorüber. Man stellt sich die Frage, ob eine derartige Zurschaustellung des Reichtums als Provokation verstanden werden könnte.

Provokation oder Zelebrierung der Liebe?

Die Pose war nicht der erste Anlass für Kritik. Schon nachdem die 31-Jährige ihren Ring erstmals auf Instagram geteilt hatte, ernteten Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez heftigen Gegenwind. Ein Kommentar unter einem Artikel von Blick fasste die Stimmung treffend zusammen: «Millionen von Menschen leben in prekären Verhältnissen, haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, schlafen auf dem Boden, können sich nicht ausgewogen ernähren. Sie trägt das am Finger, was vielen Menschen helfen könnte. Irgendwie grotesk. Das ist kein Neid – das ist einfach eine Feststellung.»

Diese Äusserungen sind nur ein Beispiel. Während viele Prominente ihren Reichtum als Zeichen von Erfolg und harter Arbeit sehen, steht die öffentliche Zurschaustellung von Luxus in Zeiten globaler Ungleichheit immer mehr in der Kritik. Teure Verlobungsringe werden oft als ultimatives Symbol für Romantik und Status gefeiert, doch sie werden auch zu einem Brennpunkt, an dem sich gesellschaftliche Spannungen entladen. Georgina Rodriguez hat derweil die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen vom Venice Film Festival ausgeschaltet.

1:46 Serie auf Netflix: Offizieller Trailer von «I am Georgina»