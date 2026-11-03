Blackout auf dem Quizstuhl: Ruben Jochem vergass bei «Wer wird Millionär?» die Antwort seines Telefonjokers. Günther Jauch half nach, am Ende nahm der Kandidat 16'000 Euro mit.

Darum gehts Ruben Jochem bringt zu «Wer wird Millionär?» eine Monstera mit und erhält Jauchs Kaktus dazu

Bei der 16'000-Euro-Frage vergisst Jochem die Antwort des Telefonjokers

Noah Petrik beantwortet eine Frage zu Union Berlin falsch und wird von Mauro Lustrinelli eingeladen

Saskia Schär Redaktorin People

Am Montagabend nimmt mit Ruben Jochem ein Kandidat auf dem «Wer wird Millionär?»-Stuhl Platz, der einen etwas ungewöhnlichen Glücksbringer dabei hat: Eine kleine Monstera-Pflanze. Von Moderator Günther Jauch bekommt er deswegen kurzerhand noch einen Kaktus geschenkt. Dieser befand sich «seit 27 Jahren, seit ich diese Sendung mache», direkt über dem Pissoir im Männerklo und habe mittlerweile eine Form, «die Männer irritieren kann», weshalb er ihn kurzerhand dem Kandidaten übergibt.

Ob es am zweiten Glücksbringer liegt, dass sich Jochem schlussendlich über 16'000 Euro freuen darf? Denn bei der Frage, in welcher Sportart Jan-Lennard Struff – was die Weltranglistenplatzierung betrifft – schon mehrfach für kurze Zeit der beste Deutsche war, steht er an. Doch glücklicherweise kennt sein Telefonjoker die richtige Antwort. Das Problem? Jochem vergisst sie vor lauter Aufregung!

Da er noch einen weiteren Joker zur Verfügung hat, will er ihn einsetzen. Doch das sieht Jauch nicht ein. «Nein, das geht nicht. Also, Sie haben jetzt vergessen, was Sie eigentlich gerade gesagt haben. Nein, da nehmen Sie jetzt nicht noch mal extra einen, das war seelische Grausamkeit», meint der Moderator. «Das hatten wir jetzt auch noch nie», erklärt Jauch, bevor er ihm die Antwort des Jokers – Tennis – nennt. Diese erweist sich schlussendlich als richtig.

Eine falsche Antwort, eine neue Bekanntschaft

Für grosse Aufmerksamkeit, insbesondere hierzulande, sorgte zuletzt ein anderer «Wer wird Millionär?»-Kandidat. Auf die Frage, wer seit Juli Fussball-Cheftrainer bei Union Berlin ist, kannte Noah Petrik (26) die richtige Antwort nicht. Anstatt auf den Schweizer Mauro Lustrinelli (50) setzte er auf Igor Spassikowski. Durch die falsche Antwort fiel er auf 500 Euro zurück. Doch für ihn gab es dann dennoch ein Happy End, auch wenn nicht aus finanzieller Sicht.

Trainer Mauro Lustrinelli lud den in Fussballkenntnis nicht sehr bewanderten Petrik kurzerhand zu einem Spiel ein. Dieser nahm die Einladung an und freute sich dort über ein spezielles Trikot von Lustrinelli höchstpersönlich.