Wer ist Trainer von Union Berlin? Diese Frage ist dich wohl kein Problem. Doch bei «Wer wird Millionär?» sorgte sie am Montag für das frühe Ausscheiden eines Kandidaten.

Darum gehts Bei «Wer wird Millionär?» scheitert Noah Petrik an der Frage nach Union-Trainer Lustrinelli

Sein Telefonjoker rät fälschlich zu Spasikowski als Tipp

Mauro Lustrinelli ist in Deutschland trotz Wechsel nach Berlin kaum bekannt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Eine vermeintlich leichte Schweizer Trainerfrage wird am Montag bei «Wer wird Millionär?» zum Debakel für den Kandidaten. Für 2000 Euro soll Noah Petrik (26) beantworten, wer der neue Trainer bei Union Berlin ist.

Von den vier Antwortmöglichkeiten Spasikowski, Lustrinelli, Gaudigaard und Sexyhexi hat der Personaler bei der Deutschen Bahn noch nie gehört. Auch sein Telefonjoker ist ratlos und empfiehlt schliesslich Spasikowski.

In Deutschland ein unbeschriebenes Blatt

Damit nimmt das Unglück seinen Lauf. Moderator Günther Jauch (70) versucht zwar mit dem Hinweis auf weitere Joker noch Gegensteuer zu geben. Doch Petrik loggt ein und fällt auf 500 Euro zurück. Wegen einer Frage, die die allermeisten Schweizer im Schlaf beantwortet hätten.

Weder der Meistertitel mit dem FC Thun, noch der Wechsel zu Union Berlin scheinen Mauro Lustrinelli (50) in Deutschland richtig bekannt gemacht zu haben. Immerhin hat der ehemalige Nati-Spieler nun die Chance, sich in der deutschen Hauptstadt einen Namen zu machen.