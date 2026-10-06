Bei «Wer wird Millionär» findet aktuell die 3-Millionen-Euro-Woche der Generationen statt. Dabei legte die 18-jährige Kandidatin Maya Upmann einen denkwürdigen Start hin. Während sie von Beginn an schwer grübelte, verlor Moderator Günther Jauch die Geduld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei «Wer wird Millionär?» geriet 18-Jährige schon bei 1000 Euro ins Grübeln.

Jauch rügte sie; mit Jokern kam sie bis zur 16'000-Euro-Frage.

Dort scheiterte sie am «Stein der Weisen» und geht auf Tiktok viral.

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Der Auftakt der grossen 3-Millionen-Euro-Woche der Generationen brachte Moderator Günther Jauch (70) direkt an seine Grenzen. So viel vorweg: Kandidatin Maya Upmann (18) wird im Finale am Donnerstag nicht mehr um den grossen Gewinn quizzen. Dennoch verlässt sie die Show unter einem verheissungsvollen Stern. «Wir werden mit Sicherheit von Ihnen noch einmal hören», meint Jauch zum Abschied.

Die 18-jährige Studentin kam bereits bei der 1000-Euro-Frage mächtig ins Schwitzen. Dabei hätte sie angeben sollen, in welchem Land die Bezeichnung der weiblichen Einwohnerinnen – im Gegensatz zu den männlichen – einen Umlaut benötigt. Die junge Frau kam dabei nicht auf Französinnen, sondern vermutete etwas in Richtung «Bulgarierinnen». Jauch klärte sie daraufhin darüber auf, dass es keine «Bulgarierinnen» gibt (korrekt würden diese Bulgarinnen genannt werden). «Wieso? Sind die da alle männlich?», lautete die verdutzte Antwort von Upmann. Das Publikum im Studio konnte sich das Lachen daraufhin nicht mehr verkneifen.

Jetzt schnauzen sie mich hier nicht so an

Obwohl sie sich letztlich für die richtige Antwort entschied, war die Kandidatin unzufrieden mit ihrer Leistung und machte ihrem Ärger mit einem Kommentar Luft. Das nervte wiederum den Quizmaster: «Jetzt schnauzen Sie mich hier nicht so an», rief Jauch aus. Auch mit den darauffolgenden Fragen haderte die junge Frau sichtlich. Mithilfe mehrerer Joker schaffte sie es zu der 16'000-Euro-Frage – diese hätte sie für den Einzug ins Finale richtig beantworten müssen.

Es scheiterte jedoch am «Stein der Weisen», den die Kandidatin auf der zu Indien gehörenden Nord-Sentinel-Insel vermutete. Die richtige Antwort wäre dagegen ein «isoliertes Volk» gewesen. Dass Upmann stattdessen den Wunderstein wählte, hat offenbar auch diverse Zuschauer irritiert. Da sie im Anschluss viele Nachrichten dazu erhalten hatte, erklärte sie ihren Denkprozess unterdessen auf Tiktok. Der kurze Clip hat bereits runde eine halbe Million Aufrufe.

In den Kommentaren wird sie getröstet

Darin gibt sie an, dass sie die Antwort bewusst gewählt hat und stellt klar, dass sie Harry Potter zwar gut kennt, aber sich nicht nur auf diesen «Stein der Weisen» bezogen hatte. «Ich dachte, es handelt sich um etwas Mythologisches, das im Hinduismus wichtig ist und in einem Tempel liegt», erklärt die Frau, die laut eigenen Angaben mit einem IQ von 133 eigentlich hochbegabt ist.

In den Kommentaren zeigen sich viele verständnisvoll und meinen, dass sie bei der Frage einfach zu weit gedacht hatte. Andere trösten sie damit, dass ein hoher IQ nicht mit Allgemeinwissen zusammenhängt oder dass bei Nervosität viele ein Blackout erleben. Das Fazit: Sowohl Günther Jauch als auch das Internet finden Maya Upmann in erster Linie einfach unterhaltsam.