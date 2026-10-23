Erst kannte er ihn nicht, jetzt trifft er ihn live: Mauro Lustrinelli lädt «Wer wird Millionär?»-Kandidat Noah Petrik nach dessen Fauxpas bei Günther Jauch zum Union-Heimspiel gegen Köln ein.

Darum gehts Bei «Wer wird Millionär?» kannte der Kandidat Lustrinelli nicht

Er tippte falsch und fiel auf 500 Euro zurück

Der Union-Coach lädt ihn zu Köln-Spiel und Treffen ein

Fynn Müller People-Redaktor

Was für eine tolle Geschichte. Bei der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» sollte Noah Petrik (26) am Montag für 2000 Euro erraten, wer neuer Trainer von Union Berlin ist. Der Personaler der Deutschen Bahn hatte von keinem der vier Namen in den Antworten je gehört. Auch sein Telefonjoker war ratlos und tippte auf Spassikowski. Petrik loggte ein und fiel auf 500 Euro zurück.

Jetzt hat der Mann reagiert, um den es ging: Mauro Lustrinelli (50). Vor dem Sky-Mikrofon sagt der Schweizer: «Wir haben eine gute Aktion gemacht. Wir haben ihn eingeladen zu einem Union-Spiel gegen Köln.» Und weiter: «Ich glaube, er hat zugesagt, so können wir uns mal kennenlernen.»

Petrik erwartet also nicht nur ein Bundesliga-Spiel, sondern auch ein Meet & Greet mit jenem Trainer, dessen Namen er bei Günther Jauch (70) nicht kannte. Dazu gibts einen Blick hinter die Kulissen.

Seit diesem Jahr in der Bundesliga

Der Thuner Meistercoach Lustrinelli ist seit dieser Saison Trainer der Köpenicker. Dass der Schweizer in Deutschland noch ein unbeschriebenes Blatt ist, scheint ihn nicht zu stören. Lustrinelli sagt: «Nächstes Mal, wenn wieder diese Frage gestellt wird, wird er die richtige Antwort geben.»

Die Idee sei sofort da gewesen. «Sobald wir diese Geschichte gehört haben, dachten wir, es wäre schön, mal so eine Aktion zu machen.»

Der Trainer will dem Kandidaten den Abend im Stadion als Wiedergutmachung schenken. «Nach dieser, sagen wir, weniger schönen Erfahrung, bei der er die Antwort nicht richtig gesagt hat, kann er jetzt zumindest etwas Positives erleben.»

In den Kommentaren unter dem Video wird Lustrinelli für seine Reaktion abgefeiert. «Als Hertha-Fan sage ich, dass das ein grandioser Zug von Union ist», schreibt ein User. «So ein sympathischer Kerl und ein sympathischer Verein», schwärmt ein anderer Nutzer.