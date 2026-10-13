Bei «Wer wird Millionär?» kommt Jurastudentin Nazan Yilmaz bei der 32'000-Euro-Frage ins Straucheln. Ob ihr der Telefonjoker bei der Frage nach dem Penetrationstest helfen kann und ob das wirklich was mit Kondomen zu tun hat?

Darum gehts Nazan Yilmaz kam bei «Wer wird Millionär?» zur 32'000-Euro-Frage

Telefonjoker Udo Engel tippte zu 80 Prozent auf Antwort C Kondome

Yilmaz vertraut lieber auf Jauch als auf ihren Telefonjoker

Saskia Schär Redaktorin People

Nazan Yilmaz kämpft sich bei «Wer wird Millionär?» bis zu der 32'000 Euro-Frage. Doch das, was Moderator Günther Jauch (70) als Nächstes von ihr wissen will, bringt sie ganz schön in Bedrängnis: «Was wird klassischerweise bei einem sogenannten Penetrationstest überprüft?» Zur Auswahl stehen die Sicherheit von IT-Systemen, die Spannung von Klaviersaiten, die Güteklasse von Kondomen und der Zustand von Verkehrsbrücken.

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Die Jurastudentin Yilmaz ist ziemlich planlos und entscheidet sich daher für einen Telefonjoker. Doch auch hier stellt sich die Frage: Wer soll es sein? Derjenige, der sich mit Klavieren auskennt, wird es schon mal nicht, da er nur eine der vier Antwortmöglichkeiten ausschliessen könnte. Also wird es mit Udo Engel der «ein bisschen Ältere», den sie der Lebenserfahrung wegen extra in ihre Jokerliste aufgenommen hat.

Diese Steilvorlage lässt sich Jauch nicht entgehen und kündigt an, das Telefonat gleich einmal mit der Frage zu eröffnen, wann denn sein letzter Penetrationstest gewesen sei. Doch dann wird Jauch wieder ganz der seriöse Quizmaster, liest Udo Engel die vier Antwortmöglichkeiten vor. Engel entscheidet sich mit einer Sicherheit von 80 Prozent für die Güteklasse von Kondomen.

Setzt sie 15'500 Euro aufs Spiel?

Die 80 Prozent Sicherheit nennt Yilmaz zwar «eine hohe Zahl», dennoch gilt es eines zu bedenken: Liegt ihr Telefonjoker falsch, fällt sie von ihren aktuellen 16'000 Euro auf läppische 500 Euro zurück. Während sie über das weitere Vorgehen nachdenkt, witzelt Jauch weiter über die «Kompetenz in dem Alter» bei der Güteklasse von Kondomen.

Schlussendlich eilt er seiner Kandidatin mit einem Vorschlag zu Hilfe: Sie könne nun doch einfach aussteigen, mit den 16'000 Euro nach Hause gehen und ihrem Telefonjoker Engel im Anschluss mit einer «Grosspackung» der Antwort C eine kleine Überraschung machen.

Jauchs Argumentation überzeugt die Studentin, sie steigt mit 16'000 Euro aus. Dies sollte sich später als die richtige Entscheidung herausstellen, denn Antwort C – die Güteklasse von Kondomen – wäre falsch gewesen. Zwar würden die Präservative getestet, aber nicht in einzelne Güteklassen unterteilt, so Jauch zur Erklärung.

Die richtige Antwort lautet übrigens A – die Sicherheit von IT-Systemen. Als Penetrationstest wird der kontrollierte Versuch bezeichnet, durch Hacking in ein Computersystem oder Netzwerk zu gelangen.

«Wer wird Millionär?» läuft montags um 20.15 Uhr auf RTL.