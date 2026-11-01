Weil er Mauro Lustrinelli für einen gewissen «Igor Spassikowski» hielt, stürzte Quiz-Kandidat Noah Petrik bei Günther Jauch tief ab. Nun revanchiert sich Union Berlin mit genialem Humor: Der 26-Jährige durfte den Schweizer Trainer treffen.

Joël Hahn Redaktor Sport

Sein Auftritt bei «Wer wird Millionär?» ging viral, kostete ihn bares Geld und bescherte ihm nun den Tag seines Lebens. Nach seinem legendären Patzer bei Günther Jauch war Pechvogel Noah Petrik (26) am Wochenende beim 1. FC Union Berlin zu Gast und traf an der Alten Försterei endlich jenen Mann, dessen Namen er vor einem Millionenpublikum nicht kannte: Mauro Lustrinelli (50).

Rückblende: Bei der 2000-Euro-Frage nach dem aktuellen Trainer der Eisernen tappte der Bahn-Mitarbeiter völlig im Dunkeln. Zur Auswahl standen Erling Gaudigaard, Jimmy Sexyhexy, Mauro Lustrinelli und eben jener ominöse Igor Spassikowski. Trotz deutlicher Warnung von Moderator Jauch vertraute Petrik blind auf seinen Telefonjoker und der tippte todernst auf den Fantasie-Namen Spassikowski. Petrik loggte ein, stürzte auf 500 Euro ab und versenkte 1500 Euro im Berliner Treibsand.

Ein Spassikowski-Trikot als Geschenk

Doch Union reagierte mit ganz viel Klasse und feinem Köpenicker Humor. Die Berliner machten die Panne zum viralen Hit und luden den Unglücksraben kurzerhand zum Heimspiel gegen Köln ein.

Vor dem Anpfiff kam es schliesslich zum grossen Rendezvous: Der Schweizer Cheftrainer empfing den Kandidaten höchstpersönlich. Zur Begrüssung gab es herzliche Lacher und als Krönung ein kultiges Unikat. Die Berliner schenkten dem Quiz-Pechvogel ein offizielles Union-Heimtrikot – auf dem Rücken dick beflockt mit der falschen Antwort: «Spassikowski».

Ein bisschen Spassikowski muss eben sein: «So können wir uns mal kennenlernen», hatte Lustrinelli zuvor im Interview mit «Sky» gewitzelt. Das Trikot zieht Petrik mit Stolz an. Die verlorenen 1500 Euro schmerzen zwar noch, doch diese unbezahlbare Anekdote und das Kult-Leibchen aus den Händen des Schweizer Trainers nimmt ihm garantiert niemand mehr.

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