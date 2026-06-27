Carmen Geiss kuschelt mit fremdem Mann

Carmen Geiss zeigt sich auf Instagram schön sommerlich – und eng angekuschelt an einen Mann, der nicht Robert ist. Wer ist der attraktive Herr an der Seite der Millionärin?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carmen Geiss sorgt mit Kuschel-Foto mit Verleger Michael Lameraner für Aufsehen

Fans fragen, ob Carmen Geiss Davinas Mutter oder Schwester sei

Facelifting 2025 kostete 22'000 Euro, neues Foto zeigt verjüngte Augenpartie

Silja Anders Redaktorin People

Nanu, mit wem geht Carmen Geiss (61) denn da auf Kuschelkurs? In einem neuen Instagram-Beitrag schmiegt sich die Millionärin eng an einen attraktiven Mann mit dunklen Haaren und blauen Augen an. Sie trägt ein sommerliches Kleid mit Leoprint, er eine kurze Hose mit passendem Hemd. Das Oberteil hat er offen und zeigt dabei seinen nackten Oberkörper.

Bei diesem Anblick könnte Robert Geiss glatt eifersüchtig werden. Oder? Nicht wirklich, denn bei dem Mann auf dem Foto handelt es sich um Michael Lameraner (49), österreichischer Verleger, guter Freund der Geissens und glücklich in einer Beziehung mit seinem Geschäftspartner Adi Weiss (50).

Robert Geiss ist selbst mit dem Verleger befreundet

Auf einem weiteren Foto sieht man dann, dass auch Robert Geiss (62) sich gut mit Lameraner versteht. Der Millionär strahlt mit seiner Gattin, der ältesten Tochter Davina (23), Michael Lameraner und Adi Weiss in die Kamera.

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Die Freunde verbrachten einen gemeinsamen Abend in Saint-Tropez. Lameraner schreibt zu dem Kuschel-Bild mit Carmen Geiss: «Summer nights in Saint-Tropez. Was für ein schöner Abend mit meiner lieben Freundin Carmen Geiss. Sooo eine schöne Zeit.»

Auf einem Foto mit Adi Weiss zeigt sich Davina Geiss genauso innig wie ihre Mutter mit Lameraner. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man ebenfalls mehr hineininterpretieren, als eigentlich Tatsache ist.

Von dem Bild mit Carmen Geiss und dem Österreicher sind die Fans aber hin und weg. Sie fragen sich unter anderem: «Ist das die Mutter oder die Schwester von Davina und Shania Geiss?» Ein anderer User pflichtet dieser Frage bei und sagt: «Carmen sieht aus wie knappe 20.»

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Nicht alle Kommentare sind positiv

Es gibt aber, wie so oft, auch negative Kommentare, die sagen, dass sie Carmen Geiss auf dem Foto nicht erkannt hätten. Ein anderer meint: «Ich lach mich kaputt über die Kommentare ... So schön, toll, so schön ... die Realität sieht anders aus. Diese Fake-Bilder finde ich total dumm.»

Bereits im vergangenen Jahr sorgte Carmen Geiss mit ihrem Aussehen für Aufmerksamkeit, als sie sich einem aufwendigen Facelifting unterzog. Kostenpunkt: 22'000 Euro. Vor wenigen Tagen bemerkten Fans dann, dass sich Carmen Geiss' Augenpartie erneut verjüngt hat. Zusätzlich zu dem veränderten Aussehen kam bei dem kürzlich veröffentlichten Post dann noch ein starkes Make-up, wodurch einige Fans die Millionärin auf den ersten Blick gar nicht erkannten.

0:14 «Gehst du als Indianer?»: Carmen Geiss zeigt ihr Make-up