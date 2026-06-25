Schon letztes Jahr sorgte Carmen Geiss mit einer grossen Schönheits-OP für Aufsehen. Jetzt soll sie gleich nochmal etwas an ihrem Gesicht verändert haben – zumindest, wenn es nach den Fans geht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carmen Geiss zeigt verändertes Gesicht nach Beauty-OP, Fans reagieren unterschiedlich

2025 liess sie eine Gesichtsstraffung durchführen

Augenpartie wirkt jetzt noch straffer, Fans sind gespalten

Sophie Ofer Redaktorin People

Carmen Geiss (60) ist bekannt für ihre extravaganten Looks. In den sozialen Medien wird sie nicht nur für ihre glamourösen Outfits gefeiert, sondern sorgt mit den kosmetischen Veränderungen an ihrem Gesicht auch immer wieder für Aufsehen. Dass sie damit regelmässig Diskussionen auslöst, scheint Teil des Spiels zu sein.

So auch jetzt, als Geiss ein neues Video postet, in dem ihre Follower sofort ein kleines, aber wirkungsvolles Detail erspähen: Es geht um Geiss' Augen, die sich seit ihrem grossen Beauty-Eingriff vor rund einem Jahr nun noch einmal verändert haben sollen. Ob zum Besseren – da sind die Fans geteilter Meinung.

Fans bemerken eine veränderte Augenpartie

2025 liess Carmen Geiss eine Gesichts- und Halsstraffung im Wert von 22'000 Euro vornehmen. Acht Stunden lang waren Chirurgen dafür an ihrem Gesicht beschäftigt. Der Eingriff war ein Geschenk der Reality-Ikone an sich selbst, zum 60. Geburtstag. Er wurde später in der Reality-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» thematisiert; Geiss zeigte sich im Nachgang sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Doch offenbar hat sie nun doch wieder Verbesserungspotenzial gesehen. In ihren jüngsten Posts erkennen Fans eine deutliche Veränderung in ihrem Gesicht, insbesondere um die Augen. Die Augenpartie wirke straffer, die Augenwinkel stärker nach hinten gezogen.

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Insbesondere ein Video sorgt dabei für Wirbel: Darin sitzt Geiss in der Maske, wird professionell geschminkt. Die Visagistin malte ihr zunächst mit verschiedenen Kosmetikprodukten Linien ins Gesicht, um anschliessend ihr Gesicht zu konturieren. Doch auch mit ablenkendem Make-up im Gesicht fällt ihren Followern der neue Look sofort ins Auge.

Sorgt für geteilte Meinungen

Und das Urteil fällt gemischt aus: «Das Lifting ist ja wohl ein bisschen streng ausgefallen, wie man an den Augen sieht», oder: «Warum sind die Augen so nach hinten gezogen?», kommentieren Follower mit einem Augenzwinkern.

Von vielen wird Geiss für den neuen Look gratuliert: «Sehr hübsch geworden Carmen», schreibt eine Userin. «Nur kein Neid. Recht hatte sie, sieht super aus», unterstützt eine weitere ihre vermutliche Entscheidung zu einem erneuten Eingriff.

Und auch von anderer Seite bekommt Geiss Unterstützung: «Die Frau ist Ü-60 und sieht (ja, mit OPs) top aus. Und ich verstehe sie, man möchte einfach nicht voller Falten und hängender Haut im Gesicht sein. Klar sieht sie nicht mehr so aus wie früher, aber sie ist immer noch eine megahübsche Frau!»

«Ich bin verwirrt»

Viele wünschen sich jedoch einen natürlicheren Look für den Reality-Star: «Schrecklich, wenn Menschen ihre Identität verlieren», klagt eine Followerin. «Echt schade, Carmen», liest man so oder so ähnlich immer wieder. Einige erkennen Geiss in dem Video gar nicht erst wieder: «Ich bin verwirrt, was ist mit ihrem Gesicht geschehen?», fragt eine Userin verblüfft. Eine weitere: «Ich habe sie so erst gar nicht erkannt! Gutes Beispiel für: Lass die Finger von Schönheitsoperationen.»

Von diesen wie auch den beleidigenden Kommentaren, die man ebenso unter ihrem Video findet, lässt sich Carmen Geiss wohl kaum beirren. Sie ist die Diskussion um ihr Äusseres gewohnt und steht zu ihrem Look. Sich selbst beschreibt die 60-Jährige als «absolut Bombe». Einst sagte sie: «Die einen werden meinen Look feiern, die anderen werden ihn – wie immer – nicht mögen. Aber das ist völlig okay. Geschmäcker sind verschieden.»