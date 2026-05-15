Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carmen Geiss motivierte Ralf Schumacher 2024 zu seinem Liebesposting auf Instagram

Schumachers Sohn David erfuhr erst später vom Beitrag und reagierte emotional

Über 500'000 Likes erhielt das Posting, obwohl Schumacher nur 325'000 Follower hat

Saskia Schär Redaktorin People

Carmen Geiss (61) und Ralf Schumacher (50) leben beide zumindest zeitweise in Saint-Tropez und sind seit Jahren eng befreundet. Wie eng ihre Verbindung tatsächlich ist, zeigt eine Anekdote, die Schumachers Verlobter in der Doku «Meine Geschichte – Das Leben von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne» (läuft am Freitag, 15. Mai, um 21 Uhr auf Sky) erzählt. Moderator Riccardo Basile (34) will darin wissen, ob es Zufall war, dass das erste gemeinsame Liebesposting der beiden im Juli 2024 auf Instagram ausgerechnet in Anwesenheit der Geissens veröffentlicht wurde.

«Wir haben einen Tag am Strand verbracht zusammen und waren dann für ein letztes Trinken im Haus von Carmen und Robert. Und sie hat dann Ralf gesagt: Ja, du musst posten, du musst posten!», wird Bousquet-Cassagne von «Bunte» zitiert. Damit wird klar, dass Carmen Geiss den finalen Kick für die öffentliche Liebesbekundung gab.

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Auf dem besagten Post waren damals Schumacher und Bousquet-Cassagne von hinten auf einem Boot zu sehen, wie sie gemeinsam in den Sonnenuntergang blicken. Die Bildunterschrift dazu lautete: «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.»

Sohn David tritt in die Fussstapfen seines Onkels Michael

In den Social Media wurde der Beitrag mit viel Wohlwollen aufgenommen, über 500'000 Likes sammelte der Post. Zur Einordnung: Derzeit hat der einstige Rennfahrer eine Followerzahl von 325'000. Das öffentliche Liebesgeständnis kam damals allerdings nicht nur für viele Fans überraschend, sondern auch für Sohn David (24), der gemäss Schumacher im Vorfeld gar nichts vom Posting gewusst hatte.

An den von ihm dann geschriebenen Kommentar erinnert er sich auch heute noch gerne zurück. «Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch», schrieb David Schumacher damals.

Das Vater-Sohn-Duo hat eine sehr enge Verbindung. Der Schumacher-Spross wird bei der anstehenden Vermählung zwischen seinem Papa und Bousquet-Cassagne im Juni daher auch Trauzeuge sein. Bei Schumachers erster Ehe mit Cora Schumacher (49) waltete sein Bruder Michael (57) in dieser Funktion. «Also erst mal hatte ich mit meinem Bruder genau das gleiche Verhältnis zu der Zeit und David hat selbst jetzt geheiratet, steht jetzt mit beiden Füssen im Leben», so Ralf Schumacher bei Sky.