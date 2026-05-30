Davina Geiss wird heute 23 Jahre alt. Ihren Ehrentag muss sie allerdings ohne ihre Eltern verbringen, denn die sind auf der Hochzeit von Ralf Schumacher eingeladen. Auf Instagram zeigt sich Carmen Geiss untröstlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Schumacher (50) heiratet Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez

Carmen Geiss verpasst Geburtstag ihrer Tochter wegen Hochzeitsteilnahme

Hochzeit am 6. Juni auf Sky zu sehen

Silja Anders Redaktorin People

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben sich am heutigen Samstag in Saint-Tropez das Jawort gegeben. Ihren grossen Tag feierten sie mit allerlei Verwandten und Freunden. Zum engsten Kreis des Paares gehört auch Carmen Geiss (61). Durch die Trauung befand sie sich heute aber in einem kleinen Dilemma: Tochter Davina wird nämlich 23 Jahre alt.

Auf Instagram zeigt sich die Millionärin untröstlich, dass sie den Ehrentag ihrer Ältesten verpasst, denn offenbar stehen die Töchter von Carmen und Robert Geiss (62) nicht auf der Gästeliste des Hochzeitspaares.

Carmens Mutterherz blutet

«Es fällt uns nicht leicht, diesen besonderen Tag nicht mit dir gemeinsam zu verbringen, dich in den Arm zu nehmen und mit dir zu lachen», schreibt Carmen Geiss auf Instagram zu einer Reihe von Bildern mit und von Davina.

Statt also mit Davina anzustossen, wird in Saint-Tropez gefeiert, was Carmen Geiss nicht für selbstverständlich nimmt und daher folgende Worte an ihre Tochter richtet: «Aber gleichzeitig sind wir unendlich dankbar und glücklich, dass du uns ‹freigegeben› hast, damit wir bei der Hochzeit von Ralf und Etienne dabei sein können. Das bedeutet uns unglaublich viel und zeigt einmal mehr, was für ein wundervoller, verständnisvoller Mensch du geworden bist.»

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Die weiteren Worte, die von der Mutter an die Tochter gerichtet sind, sind voller Liebe und Stolz. «Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gesundheit, Liebe, Glück und Menschen an deiner Seite, die dich genauso lieben, wie wir es tun. Geniesse deinen Tag, lass dich feiern und vergiss niemals, wie unglaublich besonders du bist. Und egal, wo auf der Welt wir gerade sind – unsere Liebe fliegt immer direkt zu dir.»

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Davina freut sich für Ralf Schumacher

Davina Geiss zeigt sich gerührt und nimmt es ihren Eltern nicht im Geringsten übel, dass diese den heutigen Tag nicht mit ihr verbringen. «Mami, ich liebe euch so sehr. Egal, wo ihr seid, ich weiss ihr seid immer bei mir. Geniesst die Zeit mit Ralf. Wir holen das nach. Ich liebe euch», kommentiert das Geburtstagskind den Post von Carmen Geiss.

Erste Bilder von der grossen Schumacher-Hochzeit liegen «Bild» vor. Und es zeigt sich: Das Hochzeitspaar wünschte sich von seinen Gästen die Einhaltung eines Dresscodes: Weiss. Gegenüber der deutschen Zeitung gratuliert sogar Schumachers Ex-Ehefrau Cora (49) dem glücklichen Paar. «Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiss, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit», so das Model.

Fans von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne müssen sich noch bis zum 6. Juni gedulden, dann können sie auf Sky die Hochzeit des Paares sehen.