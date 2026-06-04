Vanessa Blumhagen teilt ein Vorher-Nachher-Foto. Denn die ehemalige «Frühstücksfernsehen»-Moderatorin hat acht Kilo verloren – und das trotz einiger Probleme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vanessa Blumenhagen (48) verlor 8 kg trotz Hashimoto und Perimenopause

Sie beendete eine toxische Beziehung, was ihr Wohlbefinden steigerte

Hashimoto führt oft zu Gewichtszunahme, trotzdem 8 kg in einem Jahr abgenommen

Silja Anders Redaktorin People

Vanessa Blumenhagen (48) hat den Kilos den Kampf angesagt – und ihn gewonnen. Die «Frühstücksfernsehen»-Moderatorin präsentiert auf Instagram stolz ihren Abnehmerfolg. 8 Kilogramm habe sie im vergangenen Jahr verloren – «und das trotz Hashimoto & Perimenopause», wie sie zu einem Vorher-Nachher-Bild schreibt.

Im ersten Bild zeigt sie sich in lockerer Jeans und luftiger Bluse. Auf dem zweiten Foto trägt sie enge Sportleggings und einen Sport-BH und zeigt ihren durchtrainierten Körper.

Tschüss, toxische Beziehung! Hallo, Traumfigur

Hinter ihr liegt aber nicht nur ein Ernährungswechsel und viel Sport, wie sie verrät. «Zuerst habe ich mich aus einer toxischen Beziehung gelöst», sagt Blumenhagen. Um welche Beziehung es sich handelt, verrät sie nicht. Eigentlich ist die Moderatorin verheiratet, ein Ehe-Aus hat sie nicht verkündet. Möglicherweise handelt es sich um eine andere private Beziehung, aus der sie sich befreit hat. Ihre Gewichtsabnahme nach dem Beenden dieser Verbindung zeige, «was Stress gerade bei Hashimoto und uns Frauen einen grossen Einfluss auf die Hormone, das Wohlbefinden und das Gewicht haben kann».

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Vanessa Blumenhagen leidet an Hashimoto-Thyreoiditis, einer Autoimmunkrankheit, die zwar nicht heilbar, aber gut behandelbar ist. Bei der Krankheit greift das Immunsystem fälschlicherweise die eigene Schilddrüse an und zerstört diese schrittweise. Dies führt meist in eine chronische Schilddrüsenunterfunktion. Leidet man unter einer Schilddrüsenunterfunktion, führt dies häufig zu einer Gewichtszunahme. Trotzdem schaffte Blumenhagen es, 8 Kilogramm abzunehmen.

Sie musste jedoch nicht nur gegen ihre Krankheit ankämpfen, sondern auch gegen ihre Perimenopause. Die Perimenopause ist eine Vorstufe zur eigentlichen Menopause und beginnt bei Frauen meist ab Mitte vierzig, gelegentlich bereits ab Ende dreissig. Dabei spielt der Hormonhaushalt bei Frauen verrückt, es folgen Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und Hitzewallungen. Blumenhagen sagt, dass sie die Symptome der Perimenopause gezielt anging «und Stück für Stück purzelten die Pfunde». Heute fühle sie sich wieder «100 %» wohl in ihrer Haut – «trotz Hashimoto und Perimenopause».