Die serbische Sängerin Anja Andjelic verlor mit einer Magenverkleinerung 60 Kilo. Zwei Jahre nach der Operation strahlt sie vor Selbstbewusstsein und begeistert bei der Musik-Show «Pinkove Zvezde».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anja Andjelic verlor 60 Kilo nach Magenverkleinerung 2024 in Belgrad

Operation brachte Schmerzen und langfristige Einschränkungen beim Wassertrinken

Aktuell betreibt sie zwei Beauty-Salons und trainiert regelmässig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Peopledesk

Die serbische Sängerin und Unternehmerin Anja Andjelic (32) hat 60 Kilogramm abgenommen. Einst wog sie 120 Kilogramm – heute ist sie kaum wiederzuerkennen. Der Weg dahin war allerdings alles andere als leicht, wie sie im Gespräch mit der serbischen Newsplattform Blic erzählt.

«Als Kind war ich sehr dünn, meine Familie hat mich regelrecht zum Essen gezwungen. Doch in der Pubertät nahm ich stark zu. Mein Höchstgewicht hatte ich einen Tag vor der Operation – 120 Kilogramm», erinnert sich Andjelic. Die Sängerin betont, dass Fettleibigkeit eine Krankheit sei, über die in unserer Gesellschaft viel zu wenig gesprochen werde.

Darum entschied sie sich für die OP

Nach langen Jahren des Kampfes gegen die Kilos entschied sich Andjelic 2024 für eine Magenverkleinerung. Die Vorbereitung auf die Operation war eine emotionale Achterbahnfahrt. «Als sie kamen, um mich in den Operationssaal zu bringen, wollte ich alles absagen. Ich hatte solche Angst, aber ich konnte es niemandem sagen, weil meine Familie unten im Gang wartete und darauf hoffte, dass ich es durchziehe», schildert sie.

Zwar war der Eingriff erfolgreich, doch die Tage danach waren für Andjelic eine Tortur. «Ich bereute es, alles tat weh. Man kann nicht einmal Wasser trinken, ein Schluck nach dem anderen schmerzt. Bis heute kann ich kein ganzes Glas Wasser auf einmal trinken», erzählt sie offen.

Heute, zwei Jahre später, hat Andjelic ihr Wunschgewicht erreicht. Dank täglichen Behandlungen in ihren eigenen Schönheitssalons und regelmässigem Training konnte sie sogar Probleme mit überschüssiger Haut vermeiden.

Steiniger Weg

Obwohl Andjelic beruflich erfolgreich war und zwei Beauty-Salons in Belgrad führte, fühlte sie sich innerlich oft leer. Auch psychologische Unterstützung suchte sie – allerdings ohne den gewünschten Erfolg. «Meine Therapeutin riet mir, die Ursache meines Übergewichts zu behandeln, anstatt eine radikale Lösung zu suchen. Doch ich wollte eine sofortige Veränderung», erklärt sie.

Neben ihrer Karriere als Unternehmerin ist Anja Andjelic auch als Sängerin bekannt. Sie feierte ihren Durchbruch bei der Show «Zvezde Granda» und steht heute in der Musikshow «Pinkove Zvezde» auf der Bühne.

Dieser Artikel ist zuerst auf blic.rs erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.