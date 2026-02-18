Giovanni Bajramovic ist in Serbien ein Star. In die Schlagzeilen ist er vor allem geraten, weil er acht Kinder von acht verschiedenen Frauen hat. Er plant allerdings nicht, seine Familie weiter zu vergrössern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giovanni Bajramović hat acht Kinder von acht Frauen

Kinder heissen «Mercedes», «Porsche», «Rambo», originelle Namen sorgen für Interesse

Verdient 150’000 Franken pro Party, Garantiesumme über 103’000 Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Peopledesk

Giovanni Bajramović pflegt einen extravaganten Lebensstil. Der Musiker hat acht Kinder von acht verschiedenen Frauen – sechs Söhne und zwei Töchter. Auch die Namen seiner Kinder, darunter «Mercedes», «Porsche» und «Rambo» sorgen für Aufsehen. Eines seiner Kinder lernte der Serbe erst kennen, als es volljährig wurde. «Ich war jung und verrückt, als ich ihn bekam», gab er einst offen zu.

Bajramović, der sieben Mal verheiratet war, erklärte erst kürzlich, dass er die Familienplanung jetzt abschliessen möchte: «Ich habe mit jeder Frau ein Kind. Mein Ziel war eine Fussballmannschaft, aber nein, das mache ich nicht mehr». Er sei sich bewusst, dass seine Lebensweise hohe Kosten verursache. Bei seinen Auftritten im Ausland verdient er allerdings bis zu 150’000 Euro pro Party – also umgerechnet rund 138'000 Franken.

«Alles, was gesagt wird, stimmt»

Dazu erklärt er weiter: «Wir hatten Hochzeiten im Millionenbereich, und alles, was über meine Einnahmen gesagt wird, stimmt». Seine Erfolgsgeschichte hat zahlreiche Stars wie Snežana Đurišić (66) und Šerif Konjević (67) dazu gebracht, bei Hochzeiten mit ihm aufzutreten.

Dieser Artikel ist zuerst auf «blic.rs» erschienen. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.