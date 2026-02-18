Darum gehts
- Giovanni Bajramović hat acht Kinder von acht Frauen
- Kinder heissen «Mercedes», «Porsche», «Rambo», originelle Namen sorgen für Interesse
- Verdient 150’000 Franken pro Party, Garantiesumme über 103’000 Franken
Giovanni Bajramović pflegt einen extravaganten Lebensstil. Der Musiker hat acht Kinder von acht verschiedenen Frauen – sechs Söhne und zwei Töchter. Auch die Namen seiner Kinder, darunter «Mercedes», «Porsche» und «Rambo» sorgen für Aufsehen. Eines seiner Kinder lernte der Serbe erst kennen, als es volljährig wurde. «Ich war jung und verrückt, als ich ihn bekam», gab er einst offen zu.
Bajramović, der sieben Mal verheiratet war, erklärte erst kürzlich, dass er die Familienplanung jetzt abschliessen möchte: «Ich habe mit jeder Frau ein Kind. Mein Ziel war eine Fussballmannschaft, aber nein, das mache ich nicht mehr». Er sei sich bewusst, dass seine Lebensweise hohe Kosten verursache. Bei seinen Auftritten im Ausland verdient er allerdings bis zu 150’000 Euro pro Party – also umgerechnet rund 138'000 Franken.
«Alles, was gesagt wird, stimmt»
Dazu erklärt er weiter: «Wir hatten Hochzeiten im Millionenbereich, und alles, was über meine Einnahmen gesagt wird, stimmt». Seine Erfolgsgeschichte hat zahlreiche Stars wie Snežana Đurišić (66) und Šerif Konjević (67) dazu gebracht, bei Hochzeiten mit ihm aufzutreten.
Dieser Artikel ist zuerst auf «blic.rs» erschienen. Die slowakische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.