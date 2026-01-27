Ein Überwachungsvideo aus der Nähe von Belgrad zeigt, wie ein Paar seinen Hund aus dem Auto zerrt und einfach zurücklässt. Auf den Aufnahmen soll ein österreichisches Kennzeichen zu sehen sein. Tierschützer sind empört, der Verbleib des Hundes ist unklar.

Darum gehts Paar setzt Hund vor Belgrader Tierheim aus, Video sorgt für Aufregung

Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen löst Empörung und Ermittlungen aus

Blick Newsdesk

Ein Video aus Serbien sorgt derzeit auf dem Balkan und in Österreich für Entsetzen. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Paar seinen Hund vor einem Tierheim in der Nähe von Belgrad aussetzt und einfach zurücklässt.

Die Szene wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Zu sehen ist, wie ein Auto auf einem Schotterweg vor dem Tierheim anhält. Eine Frau steigt aus dem Fahrzeug, zieht den Hund aus dem Kofferraum und lässt ihn vor dem Gelände zurück. Anschliessend steigt sie wieder ins Auto, das davonfährt.

Suche nach dem Hund läuft

Der Hund rennt dem Fahrzeug zunächst hinterher, kehrt dann aber immer wieder an den Ort zurück, an dem er ausgesetzt wurde. Laut Angaben des Tierheims ist das Tier später nicht mehr auf dem Gelände gesehen worden. Sein Verbleib ist derzeit unklar.

Auf dem Video ist laut serbischen Medien ein österreichisches Kennzeichen zu erkennen. Der Fall hat deshalb auch in Österreich grosse Empörung ausgelöst. Tierschutzorganisationen kündigten an, Anzeige zu erstatten und die verantwortlichen Personen ausfindig zu machen.

Das Tierheim teilte mit, dass Mitarbeitende und Freiwillige weiterhin nach dem Hund suchen. Gleichzeitig appellieren Tierschützer an die Bevölkerung, Hinweise zu melden, falls jemand das Tier gesehen hat.

