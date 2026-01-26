Am Rande eines Fussballmatchs im französischen Metz kam es am Sonntagabend zu Krawallen zwischen Ultras. Polizeihund Dino verstarb dabei im Einsatz, als er die randalierende Menschenmenge absicherte.

«Bis zu seinem letzten Atemzug beschützte er seine Kollegen»

Polizeihund Dino (†5) stirbt bei Krawallen am Rande eines Fussballmatchs am Sonntag in Metz

Anhänger beider Teams wollten sich prügeln, Polizei griff ein

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagabend kam es beim Fussballmatch Metz-Lyon (2:5) zwischen Fans aus Lyon und Metz am Rande des Spiels zu Krawallen. Als die Polizei eine Menschenmenge auflösen wollte, starb Polizeihund Dino (†5) während der Auseinandersetzungen, teilt die Polizei am Montag auf der Plattform X mit.

Der Belgische Schäferhund (Malinois) war zur Absicherung eingesetzt worden. Wie David Ghisleri von der Polizeigewerkschaft Alliance gegenüber der Regionalzeitung «Le Républicain Lorrain» erklärt, warteten im Stadtteil Metz-Sablon, unweit des Stadions «200 Metz-Fans auf 200 Lyon-Fans, um sich zu prügeln». «Einige Leute brachten Sturmhauben und Eisenstangen mit», so der Gewerkschaftsleiter.

Dino sicherte die randalierende Menschenmenge ab

Um die randalierenden Anhänger unter Kontrolle zu bringen, war auch der fünfjährige Polizeihund Dino vor Ort. Doch dann ereignete sich inmitten der wütenden Menschenmenge der tragische Vorfall. «Der Hund sicherte den Einsatz und neutralisierte mehrere Personen, als er einen Herzstillstand erlitt», sagt Luc Rohard, Abteilungsbeauftragter der Polizei Moselle, gegenüber «Le Républicain Lorrain».

Im Dezember 2023 trat Dino der Hundestaffel von Metz bei. Und war zu für die dortige Polizeiarbeit unverzichtbar geworden. «Hinter jeder Hundestaffel steht ein Zweierteam, eine starke Bindung zwischen einem Beamten und seinem Partner. Der Verlust eines Diensthundes ist eine schmerzhafte Erfahrung für ein ganzes Team», schreibt die Polizeigewerkschaft Alliance.

Viel Betroffenheit unter den Polizeigewerkschaften

Auch kurz vor seinem Tod bewies Dino seinen mutigen Einsatz: «Bis zu seinem letzten Atemzug agierte er wie ein Polizeihund und beschützte seine Kollegen», sagt Luc Rohard.

Unter den Polizeigewerkschaften stiess der Verlust von Dino auf viel Betroffenheit. Die Gewerkschaft Alliance hofft, dass «eine Gedenkfeier stattfinden wird, damit die Beamten ihre Anteilnahme bekunden können.»