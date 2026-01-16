Reality-Star Mia Madisson (29) sorgt auf Instagram für Aufregung: Sie sucht für ihre Hündin Gloria ein neues Zuhause. Nach der Trennung und einer Schwangerschaft fühlt sie sich dem Tier nicht mehr gewachsen.

Darum gehts Mia Madisson trennt sich von Hund Gloria wegen Gefährdung ihrer Tochter

Gloria hat mehrfach nach Madissons einjähriger Tochter geschnappt

Mia Madisson erwartet ihr zweites Kind Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Mia Madisson (29) ist derzeit mit ihrer zweiten Tochter schwanger und hat ihrer Kinder wegen nun eine Entscheidung getroffen, die ihr unzählige Hassnachrichten eingebracht hat: Sie plant, sich von einem ihrer beiden Hunde zu trennen. Das teilt der Reality-TV-Star am Donnerstag auf Instagram mit.

«Schweren Herzens suche ich ein neues Zuhause für meine Hündin. Diese Entscheidung fällt mir alles andere als leicht. Nach meiner Trennung und mit einem weiteren Baby, das in wenigen Monaten kommt, bin ich körperlich und emotional an meine Grenzen gekommen», beginnt Madisson ihr Statement. Sie habe bemerkt, dass sie infolge der eben genannten Punkte ihrer Hündin nicht mehr «die Zeit, Ruhe und Aufmerksamkeit geben kann, die sie verdient».

Daher möchte sie verantwortungsvoll handeln und dem Vierbeiner ein neues Zuhause vermitteln, in dem er wieder im Zentrum steht. «Sie ist eine wundervolle Hündin mit einem liebevollen Wesen, braucht aber ein ruhiges Umfeld und sollte daher in ein Zuhause ohne Kinder ziehen, da sie mit dem Trubel nicht gut zurechtkommt.» Der Schritt falle ihr «unendlich schwer», sie treffe ihn jedoch «aus Liebe zu ihr und zu ihrem Wohl».

«Dieses Risiko gehe ich nicht ein»

Die Worte kommen bei ihren Followern offenbar alles andere als gut an. Das zumindest lässt sich aus der Story lesen, die sie einige Stunden nach der Ankündigung, ihren Hund weggeben zu wollen, postet. «Ich bekomme aktuell sehr viele Hassnachrichten. Das hilft weder mir noch Gloria. Ich gebe sie nicht ab, weil ich herzlos bin, sondern genau aus dem Gegenteil, aus Verantwortung.»

So habe der aus einer Tötungsstation stammende Hund bereits mehrfach nach Madissons kleiner Tochter Sarabi (1) geschnappt. «Ich kann und werde nicht warten, bis etwas Schlimmes passiert und mein Kind gebissen oder verletzt wird. Dieses Risiko gehe ich nicht ein.»

Nebst Gloria besitzt Madisson noch einen weiteren Hund, einen Chihuahua namens Pippo. Dieser bleibe «selbstverständlich» in ihrem Besitz, er verstehe sich gut mit ihrer Tochter, sei kinderlieb und fester Bestandteil ihrer Familie. «Ihn könnte und würde ich niemals weggeben.»