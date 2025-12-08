DE
FR
Abonnieren
«Das Muttersein hat mich geändert»
2:54
Mia Madisson beendet Onlyfans:«Das Muttersein hat mich geändert»

«It's a ...»
Mia Madisson verrät das Geschlecht ihres zweiten Kindes

Mia Madisson ist erneut schwanger. Jetzt gibt sie auf Instagram bekannt, ob Tochter Sarabi eine Schwester oder einen Bruder bekommt.
Publiziert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/5
Mia Madisson ist wieder schwanger.
Foto: Instagram/shhhmadisson

Darum gehts

  • Reality-Star Mia Madisson verrät das Geschlecht und den Namen ihres zweiten Kindes
  • Madisson und Ex-Partner Matteo Rocco haben sich vor einigen Monaten getrennt
  • Die Schweizerin hat bereits fünf Fehlgeburten hinter sich
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Mia Madissons (29) Tochter Sarabi bekommt ein Geschwisterchen. Das gab der Reality-Star vor wenigen Wochen bekannt. Und jetzt erfährt die Welt auch, dass Madisson erneut ein Mädchen erwartet!

Begeistert beginnt Madisson eine Instagram-Story und sagt: «Einfach, damit ich Bescheid wisst: Ich weiss das Geschlecht!»

Mehr zu Mia Madisson
Tochter Sarabi sieht ihren Papi nie
Mit Video
Mia Madisson packt aus
Tochter Sarabi sieht ihren Papi nie
Mia Madisson hat sich den Fuss gebrochen
Mit Video
«Es reicht»
Mia Madisson hat sich den Fuss gebrochen
«Habe mich meiner Tochter gegenüber schlecht gefühlt»
Mit Video
Madisson beendet Onlyfans
«Habe mich meiner Tochter gegenüber schlecht gefühlt»
Mia Madisson zeigt verstörenden Chat
Mit Video
Sind die Aussagen vom Ex?
Mia Madisson zeigt verstörenden Chat
Mia Madisson schmückt jetzt schon den Weihnachtsbaum
Mit Video
Es ist doch erst Oktober!
Mia Madisson schmückt jetzt schon den Weihnachtsbaum
Reality-TV-Star Mia Madisson ist wieder schwanger
Mit Video
Bereits im dritten Monat
Reality-TV-Star Mia Madisson ist wieder schwanger

Fünf Fehlgeburten hinter sich

«It's a girl», schreibt die Schweizerin in ihre Instagram-Story. Ausserdem ist sogar schon der Name bekannt: «Darf ich euch vorstellen: Amara Sofya». Sarabi bekommt also eine kleine Schwester. 

Mitte November teilte Mia Madisson ein Bild auf Instagram, auf dem sie einen kleinen Babybauch zeigt und schrieb dazu: «Brauch ich noch was zu sagen?» Dazu stellte sie unter anderem ein Emoji einer schwangeren Frau – womit die Katze aus dem Sack war. Der Vater ist Madissons Ex-Partner, der Tattoo-Artist Matteo Rocco (32). Das Paar trennte sich vor einigen Monaten, kurz vor der Trennung wurde Madisson allerdings nochmal schwanger. 

Mia Madisson, die unter anderem durch das Reality-Format «Der Bachelor» bekannt wurde, musste bereits mehrere Fehlgeburten durchleiden. Umso grösser ist bei ihr nun also die Freude über die erneute Schwangerschaft. Erst im Juli hatte sie erneut ein Kind verloren – zum fünften Mal. Kurz darauf schien es erneut geklappt zu haben. 

Ende August gab der Reality-Star dann die Trennung von Matteo Rocco bekannt. Laut Madisson soll dieser inzwischen kaum bis gar keinen Kontakt zu Tochter Sarabi haben. Die Ex-Partner haben zudem kein gutes Verhältnis zueinander.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen