Mia Madisson verrät das Geschlecht ihres zweiten Kindes

Mia Madisson ist erneut schwanger. Jetzt gibt sie auf Instagram bekannt, ob Tochter Sarabi eine Schwester oder einen Bruder bekommt.

Madisson und Ex-Partner Matteo Rocco haben sich vor einigen Monaten getrennt

Mia Madissons (29) Tochter Sarabi bekommt ein Geschwisterchen. Das gab der Reality-Star vor wenigen Wochen bekannt. Und jetzt erfährt die Welt auch, dass Madisson erneut ein Mädchen erwartet!

Begeistert beginnt Madisson eine Instagram-Story und sagt: «Einfach, damit ich Bescheid wisst: Ich weiss das Geschlecht!»

Fünf Fehlgeburten hinter sich

«It's a girl», schreibt die Schweizerin in ihre Instagram-Story. Ausserdem ist sogar schon der Name bekannt: «Darf ich euch vorstellen: Amara Sofya». Sarabi bekommt also eine kleine Schwester.

Mitte November teilte Mia Madisson ein Bild auf Instagram, auf dem sie einen kleinen Babybauch zeigt und schrieb dazu: «Brauch ich noch was zu sagen?» Dazu stellte sie unter anderem ein Emoji einer schwangeren Frau – womit die Katze aus dem Sack war. Der Vater ist Madissons Ex-Partner, der Tattoo-Artist Matteo Rocco (32). Das Paar trennte sich vor einigen Monaten, kurz vor der Trennung wurde Madisson allerdings nochmal schwanger.

Mia Madisson, die unter anderem durch das Reality-Format «Der Bachelor» bekannt wurde, musste bereits mehrere Fehlgeburten durchleiden. Umso grösser ist bei ihr nun also die Freude über die erneute Schwangerschaft. Erst im Juli hatte sie erneut ein Kind verloren – zum fünften Mal. Kurz darauf schien es erneut geklappt zu haben.

Ende August gab der Reality-Star dann die Trennung von Matteo Rocco bekannt. Laut Madisson soll dieser inzwischen kaum bis gar keinen Kontakt zu Tochter Sarabi haben. Die Ex-Partner haben zudem kein gutes Verhältnis zueinander.