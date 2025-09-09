Mia Madisson hat sich den Fuss gebrochen

Mia Madisson durchlebt schwere Zeiten. Nach der Trennung von ihrem Mann Rocco ist ihre Tochter krank und sie selbst hat sich den Fuss gebrochen. Auf Instagram teilt sie ihre Sorgen mit ihren Followern.

1/7 Mia Madissons Tochter Sarabi kämpfte am Montag zeitweise mit 40 Grad Fieber. Foto: Instagram / Mia Madisson

Darum gehts Mia Madisson erlebt schwere Zeiten: Trennung, kranke Tochter und gebrochener Fuss

Unfall beim Entleeren des Trockner-Wassertanks führte zum Fussbruch

Saskia Schär Redaktorin People

Bei Mia Madisson (28) läuft es derzeit alles andere als rund. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Matteo Rocco kommen gleich die nächsten Negativnachrichten, wie sie auf Instagram verrät. Dort meint sie daher: «Wer auch immer mich verflucht hat, es reicht. Trennung, meine Tochter ist krank und jetzt noch wahrscheinlich mein Fuss gebrochen... schlimmer gehts nicht». Sie müsse nun erstmal klarkommen, «was gerade alles passiert».

Und tatsächlich stellt sich kurz darauf beim Arzt heraus, dass sich ihr Verdacht bestätigt hat und ihr linker Fuss gebrochen ist. «Jetzt hoffe ich einfach, dass ich keinen Anruf bekomme, dass ich noch operieren muss, das wärs ja noch». Sie habe zwar einen Bruch, aber immerhin habe sich nichts verschoben. Wie es zum Unfall kam, erzählt sie ebenfalls in den sozialen Medien. «Alles nur wegen diesem scheiss Wasserbehälter vom Trockner. Ich wollte nur den Wassertank entleeren, aber dieser Scheiss ist mir auf den Fuss gefallen.»

Schaut man sich das Bild, welches sie beim Arzt aufgenommen hat, genauer an, sieht man auch, wo der Wassertank wohl gelandet ist: unter dem kleinen Zeh, wo sich ein grosser, blauer Fleck abzeichnet.

Bange Stunden wegen Töchterchen Sarabi

Immerhin gibt es gute Nachrichten von ihrem Töchterchen Sarabi. Deren Fieber – das am Montag zeitweise auf 40 Grad anstieg – ist wieder gesunken. «Mein Herz hatte geblutet, ich hatte so Angst um sie», erzählt Madisson von den bangen Stunden. Nach dem Verabreichen eines fiebersenkenden Sirups sei ihre Temperatur noch am selben Tag auf 37,8 Grad gesunken.

Madisson selbst muss vorerst mit einem Spezialschuh an ihrem linken Fuss durch die Gegend laufen. Blick gegenüber wollte sich der Reality-TV-Star nicht weiter äussern.