Reality-TV-Star Mia Madisson trennt sich von Ehemann Matteo Rocco kurz vor geplanten Sardinien-Ferien. In einer emotionalen Instagram-Story enthüllt sie Gründe für das Beziehungs-Aus, darunter fehlende Unterstützung und Kommunikationsprobleme.

1/11 2022 heiratete der Schweizer Reality-Star Mia Madisson den Tattoo-Künstler Matteo Rocco in Las Vegas. Ein Jahr später folgte die zweite Hochzeit in Italien.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Mia Madisson hat sich von ihrem Ehemann Matteo Rocco getrennt, wie sie in einer emotionalen Instagram-Story offenbarte. Dabei hätte das Ehepaar eine schöne Zeit vor sich gehabt und plante gemeinsam mit ihrer Tochter Sarabi (8 Monate) nach Sardinien in die Ferien zu fliegen. Doch beim Kofferpacken eskalierte der Streit zwischen den beiden. Dabei zerbrachen nicht nur die Ferienträume, sondern auch die Ehe.

Madisson erklärt in ihrer Story unter Tränen: «Guten Morgen, Leute. Ich bin nicht im Flieger, sondern im Auto.» Ehemann Matteo sei alleine auf die italienische Insel gereist und mache sich dort jetzt ein schönes Leben, sagt die «Bacherlor»-Kandidatin. Es kam zum Konflikt, als sie ihren Ehemann bat, sie beim Packen zu unterstützen und sich um die Tochter zu kümmern, damit sie etwas Ruhe habe. Offenbar zu viel für Matteo Rocco. «Er sagte mir, ich sei mit dem Kind überfordert – eine Mutter müsse es schaffen, einen Koffer mit Kind zu packen.» Da habe es sie «verjagt», berichtet Mia Madisson und sie eröffnete ihrem Ehemann, so nicht nach Sardinien kommen zu wollen. Daraufhin sagte Matteo, er wolle die Scheidung, sie sollte die Papiere vorbereiten.

Hässliche Textnachrichten aus Sardinien

Zwischen Mia Madisson und Matteo Rocco krisle es schon länger. «Ich kann keine heile Welt mehr vorspielen», sagt der Reality-Star resigniert. Sie fühle sich in der Beziehung oft alleingelassen, sowohl finanziell als auch im Alltag. «Ihr habt es bestimmt gemerkt, ich war in unserer Beziehung der Mann im Haus», sagte sie unter Tränen. Sie betonte, dass sie nicht nur die finanzielle Last getragen habe, sondern auch bei der Kinderbetreuung und im Haushalt weitgehend auf sich allein gestellt gewesen sei.

Ein zentrales Problem in der Beziehung war laut Madisson die mangelnde Kommunikation. Sie warf Rocco vor, nie wirklich zugehört zu haben. Trotz ihrer Kritik betonte sie: «Ich will ihn nicht bashen. Er ist der Vater meines Kindes.» Was erst versöhnlich klingt, kippt wenig später, als Mia Madisson Textnachrichten ihres Noch-Ehemannes auf Instagram veröffentlich. «Meine Tochter tut mir leid, die umgeben von Huren aufwachsen muss», soll er ihr aus Sardinien geschrieben haben. Die Schweizerin reagiert prompt und bucht einen Flug für sich und Tochter Sarabi nach Tunesien. «Ich habe es mir verdient, auch in die Ferien zu gehen», schreibt sie.