1/5 Mia Madisson richtet mit Baby Sarabi die neue Wohnung ein. Foto: Instagram/shhhmadisson

Darum gehts Mia Madisson findet neue Wohnung in der Schweiz nach Wohnungsdrama

Reality-TV-Star wurde zuvor von Nachbarn in Bülach abgelehnt

Madisson zieht mit Ehemann und 7 Monate altem Baby Sarabi ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Evelyne Rollason Redaktorin People

Neues Kapitel für Reality-TV-Star Mia Madisson (28). Endlich hat sie für sich und ihre Familie wieder eine Wohnung in der Schweiz gefunden. Der Zügeltermin steht noch bevor, die Schlüssel hält Mia Madisson aber bereits in den Händen, wie sie auf Instagram zeigt und dazu schreibt: «New Chapter». Ein neues Kapitel für den Realitystar – und ein Happy End, nachdem Madisson im Frühjahr noch tränenreich von ihrem Wohnungs-Desaster berichtet hatte.

Weil die gebürtige Zürcherin das Heimweh plagte, wollte sie im März mit Ehemann Matteo Rocco (32) von Köln nach Bülach ZH ziehen. Eine Wohnung in der Nähe ihrer Mutter, alles klang perfekt – bis die neuen Nachbarn erfuhren, wer da ins Haus ziehen soll.

Erste Einblicke ins neue Zuhause

Zwei Wochen vor dem geplanten Umzug von Deutschland in die Schweiz kam die Absage. «Die Nachbarschaft will mich nicht im Haus haben», verkündete Madisson damals aufgelöst auf Instagram. Gegen sie sei eine Petition geplant, die der Gemeinde zustellt werden sollte, um Madissons Einzug zu verhindern. «Ich fühle mich so erniedrigt, und es ist mir peinlich», so Madisson weiter.

Doch die Tränen sind versiegt, die Vorfreude auf das neue Schweizer Daheim ist riesig. Damit kommt allerdings auch der Umzugsstress. «Ich habe bis halb eins in der Nacht Sachen eingepackt für die Küche», verrät die müde Mia auf Instagram und gibt erste Einblicke in ihr neues Zuhause.

Neuer Wohnort bleibt vorerst unbekannt

Mit Baby Sarabi (7 Monate) im Tragetuch tanzt sie durch die neue Wohnung, in die sie bald mit ihrer Familie einzieht. Sie räumt die Küche ein und lässt massgeschneiderte Vorhänge ausmessen – von einer Firma aus Stans NW. Ist dies etwa ein Hinweis darauf, wo sich die Wohnung der ehemaligen Bachelorette-Kandidatin befindet? Den Wohnort verraten will sie bisher nicht.

Auch, wann der Zügeltermin ansteht, lässt Madisson offen. Sie zeigt aber: Das Namensschild an der Tür ist bereits angebracht: «S. + M. Rocco», steht da – für Mias bürgerlichen Vornamen Sabrina und den von Ehemann Matteo Rocco. Sieht ganz so aus, als bekommen die Roccos im zweiten Anlauf doch ihr Happy End in der Schweiz.