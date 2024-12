1/5 Mia Madisson ist zum ersten Mal Mutter geworden. Foto: Screenshot Instagram

Für Mia Madisson (27) dürfte es einer der schönsten Tage ihres Lebens sein: Die Schweizer Influencerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. In der Vergangenheit mussten Madisson und ihr Partner Matteo Rocco (32) vier Fehlgeburten verkraften – umso mehr freut sich das Paar darüber, endlich ihre Tochter in den Armen zu halten. «Leute, unsere Tochter ist schon hier», erzählt die frisch gebackene Mutter mit leuchtenden Augen in ihrer Instagram-Story. Zu einem Schwarz-Weiss-Foto, das die junge Familie zeigt, schreibt Madisson: «Wir sind überglücklich!» Ausserdem teilt sie mit ihren Followern den Namen ihres Babys: «Willkommen Sarabi Gaetana Rocco.»

Die Zürcherin ist nach der Risikoschwangerschaft und der Geburt geschafft: «Ich bin extrem müde», teilt sie in ihrer Instagram-Story.

Mia Madisson hat nach der Geburt einiges vor

Jetzt, wo das Baby da ist, kann sich Mia Madisson wieder das eine oder andere erlauben. So dürfen sie und ihr Partner endlich wieder intim werden. Vor einigen Wochen hatte sie auf Instagram von einem Sex-Verbot gesprochen: «Ich hatte meine ganze Schwangerschaft über keinen Sex. Das sind jetzt acht Monate ohne.» Doch das soll sich nach der Geburt schleunigst ändern: «Also, wenn das Baby draussen ist, geht die Post ab.»

Wie bei dem jungen Elternpaar unschwer zu erkennen ist, sind Mia Madisson und Matteo Rocco grosse Tattoo-Fans. Allerdings stand auch diese Leidenschaft von Madisson auf der Verbotsliste. Dies dürfte sich bald ändern: «Ich habe schon einen Plan, was alles gemacht wird.» Allen voran wolle sich Madisson den Namen ihrer Tochter tätowieren.