Reality-TV-Star Mia Madisson ist wieder schwanger

Frohe Nachrichten für die einstige «Bachelor»-Kandidatin Mia Madisson. Die Zürcherin erwartet ihr zweites Kind. Das hat Blick aus ihrem nächsten Umfeld erfahren.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Auf Instagram machte sie bereits Andeutungen, jetzt hat Blick aus ihrem nächsten Umfeld erfahren: Reality-TV-Star Mia Madisson (29) erwartet ihr zweites Kind. Beim Vater handelt es sich um Ex-Partner Matteo Rocco (32), mit dem sie noch immer verheiratet ist. Zur Schwangerschaft kam es, als das Paar noch zusammen war – allerdings kurz vor der Trennung stand.

Erst letzten Sonntag hatte Madisson in einer Instagram-Fragerunde angedeutet, wieso sie sich nicht von Rocco wolle scheiden lassen. Sie erklärte: «Es wird später alles Sinn machen».

Trennung im August

Ende August diesen Jahres gab der «Bachelor»-Star die Trennung von ihrem Mann bekannt, mit dem sie Töchterchen Sarabi hat (wird im Dezember ein Jahr alt). Madisson erklärte damals in ihrer Insta-Story unter Tränen: «Guten Morgen, Leute. Ich bin nicht im Flieger, sondern im Auto.» Ehemann Matteo sei alleine in die Ferien nach Sardinien gereist und mache sich dort jetzt ein schönes Leben.

Es sei damals zum Konflikt gekommen, als sie ihren Ehemann gebeten habe, sie beim Packen zu unterstützen und sich um die Tochter zu kümmern, damit sie etwas Ruhe habe. Offenbar zu viel für Matteo Rocco. «Er sagte mir, ich sei mit dem Kind überfordert – eine Mutter müsse es schaffen, einen Koffer mit Kind zu packen.»

Da habe es sie «verjagt», berichtet Mia Madisson und sie eröffnete ihrem Ehemann, so nicht nach Sardinien kommen zu wollen. Daraufhin sagte Matteo, er wolle die Scheidung, sie sollte die Papiere vorbereiten.