1/6 In zwei Monaten ist Weihnachten. Für Mia Madisson also höchste Zeit, den Weihnachtsbaum aufzustellen. Foto: Instagram / shhhmadisson

Darum gehts Influencerin Mia Madisson stellt ihren Weihnachtsbaum bereits im Oktober auf

Madisson verwendet Schneespray, um den Kunstbaum winterlich aussehen zu lassen

Amira Aly kaufte einen 3 bis 5 Meter hohen Weihnachtsbaum für 2000 Euro

Saskia Schär Redaktorin People

In genau zwei Monaten werden hierzulande wieder Hunderttausende Familien mehr oder weniger friedlich um den Weihnachtsbaum sitzen, Lieder singen und Geschenke auspacken. Hat ja schon etwas Magisches, diese Weihnachtszeit. Das denkt sich wohl auch Mia Madisson (28) und möchte daher nicht länger auf die besinnliche Zeit warten. Kurzerhand stellt sie ihren Weihnachtsbaum bereits jetzt im Oktober auf.

1:10 Im Oktober! Mia Madisson schmückt schon den Weihnachtsbaum

Wie es sich für eine Influencerin gehört, filmt sich Madisson dabei, wie sie die einzelnen Zweige ihres Kunstbaums vorsichtig arrangiert, damit das gute Stück möglichst voluminös aussieht. «Hier unten ist er ziemlich dicht, hier oben nicht so ganz, ich hab mein Bestes gegeben. Nicht so schlimm, vielleicht kann ich das ein bisschen covern, mit Licht und so», erklärt sie.

Womit sie sich allerdings nicht ganz anfreunden kann, ist die grüne Farbe des Baumes. Ihr gefallen die weiss-grünen besser, weshalb sie kurzerhand zum Schneespray greift, um die Fake-Tanne so aussehen zu lassen, als würde eine dünne Schicht Schnee darauf liegen. Schlussendlich drapiert sie noch eine Lichterkette um das Bäumchen, schmückt es mit weissen und goldenen Kugeln und präsentiert ihr vollendetes Werk stolz auf Instagram.

«Weihnachtsfreak» Amira Aly

Mit ihrer Weihnachtsvorfreude im Oktober steht Madisson nicht alleine da. Amira Aly (33), die sich selbst als «Weihnachtsfreak» bezeichnet und gar einen eigenen Online-Weihnachtsshop betreibt, hat sich ihren neuen Baum letzte Woche besorgt. Dafür ist sie eigens in die Niederlande gefahren, um sich dort in einem der grossen Gartencenter ihren Wunschbaum zu besorgen. Dieser sollte eine Höhe von drei bis fünf Metern haben, schliesslich gibt es in Alys neuem Haus reichlich Platz für ein solches Prachtexemplar. Für ihren Wunschbaum blätterte sie schliesslich knapp 2000 Euro hin, wie dem Preisschild in ihrer Instagram-Story zu entnehmen war.

Im Gegensatz zu Madisson scheint es so, als hätte sie ihren Baum allerdings noch nicht in den heimischen vier Wänden aufgestellt. Diesen Spass würde sie ihren Fans bestimmt nicht vorenthalten. Was sie mit ihrer Community allerdings bereits geteilt hat: die erste Vanillekipferl-Backaktion für diese Saison mit ihren Kindern. Auch die fand bereits im Oktober statt.

