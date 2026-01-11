Mia Madisson überrascht mit radikaler Typveränderung

Der Reality-Star trennte sich von seinen langen Haaren und zeigt sich mit Kurzhaarfrisur. Die Inspiration dafür gab ihr ein KI-Filter und die Fans sind hin und weg von Madissons Haaren.

Darum gehts Mia Madisson (29) trägt seit Januar 2026 einen Pixie Cut

Fans zweifelten an ihrer Frisur, bis sie Färbevideo postete

Mia Madisson (29) schreckt nicht davor zurück, ihren Körper zu verändern. Der Reality-Star hat sogar grosse Freude daran, Neues auszuprobieren. Ein Filter zeigte ihr nun kürzlich, wie sie mit kurzen Haaren aussehen würde.

Schon bei dem KI-Bild zuckte es in Madissons Fingern, das virtuelle Bild Realität werden zu lassen. Jetzt überrascht sie ihre Fans auf Instagram und zeigt, dass sie diesen Schritt tatsächlich gewagt hat. Das bedeutet: Schnipp, schnapp – Haare ab. Mia Madisson trägt jetzt eine Variante des Pixie Cut, des ikonischen Kurzhaarschnitts.

Madisson beweist, dass das Bild keine KI ist

Offenbar scheinen bei den ersten Bildern, die Madisson mit der neuen Frisur postete, manche Fans nicht geglaubt zu haben, dass sie sich von ihrer langen Mähne getrennt hat. Den Zweiflern nimmt sie dann aber direkt den Wind aus den Segeln und postet in ihre Story ein Video, in dem sie sich die – wohl gemerkt kurzen – Haare färbt. «Ich hoffe, das ist genug Beweis, dass es kein KI ist», schreibt sie dazu, bevor sie zum Fläschchen mit der Farbe greift.

Dass sie selbst «voll happy» mit ihrem Kurzhaarschnitt sein würde, überrascht die Mutter einer kleinen Tochter selbst, wie sie zugibt. Ihr fehle derzeit noch die Euphorie, die sie normalerweise bei etwa einer neuen Haarfarbe empfinde, doch glaubt sie, dass dies kein schlechtes Zeichen sei. «Mir ist aufgefallen, dass meistens, wenn ich so euphorisch war, dass das dann ziemlich schnell wieder gekippt ist», sagt sie. Was viele Fans möglicherweise zu Beginn zweifeln liess ist die Tatsache, dass Madisson ihren Coiffeurbesuch nicht auf Instagram dokumentierte. Sie erklärt allerdings, dass dies nicht möglich gewesen sei, da ihre Tochter Sarabi dabei war und Madisson sich auf sie konzentrieren musste, da die Kleine Coiffeursalons oder Nagelstudios «nicht so mag». Als Mia Madisson sich dann die Haare kämmt, sagt sie: «Es gibt auf jeden Fall schlimmeres», kichert dabei fröhlich und spielt mit der neuen Frisur.

Fans sind ganz aus dem Häuschen

Die Fans scheinen ebenso begeistert zu sein, wie der Reality-Star. Die Kommentarspalte ist voll mit Komplimenten. «Kris Jenner, geh auf die Seite», schreibt etwa eine Userin und bemerkt damit die starke Ähnlichkeit, die Mia Madisson nun mit eben jener Kris Jenner hat. «Omg, die hat es getan! Es steht dir so gut», schreibt ein anderer Fan und fasst damit die allgemeine Stimmung in den Kommentaren zusammen, denn Kritik an Madissons neuer Frisur muss man dort suchen.