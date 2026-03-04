Influencerin wäscht Unterwäsche in Kaffeemaschine

Die US-amerikanische Influencerin Tara Woodcox sorgte für Aufsehen, als sie ihren Fans den Rat gab, schmutzige Unterwäsche im Hotel einfach in der Kaffeemaschine zu waschen.

Tara Woodcox, Influencerin und Fitnesstrainerin, geriet ins Visier der Öffentlichkeit, nachdem ihr Video, in dem sie ihren Followern rät, schmutzige Unterwäsche in der Kaffeemaschine des Hotels zu waschen, viral ging.

Das Video, das sie am 9. November 2025 auf Tiktok gepostet hatte, bezeichnete sie als «einen der coolsten Tricks aller Zeiten». Konkret schlug Woodcox vor, dass diejenigen, die nicht genügend Unterwäsche mitgebracht hatten, diese in der Kaffeemaschine ihres Hotelzimmers waschen könnten – indem sie sie dort hineinlegen, wo normalerweise der Filter und der Kaffee hingehören.

Fragwürdige Methode, um Unterwäsche zu waschen

«Nehmen wir an, ihr seid auf Reisen und haben nicht genügend Unterwäsche mitgebracht und denkt: Oh mein Gott, was soll ich morgen anziehen? Keine Sorge! In jedem Zimmer gibt es eine Kaffeemaschine. Ihr müsst nur eure Unterwäsche dort hineinlegen, wo ihr normalerweise den gemahlenen Kaffee einfüllt, die Maschine schliessen, den Brühknopf drücken und schon läuft das kochende Wasser hindurch», sagte sie und fuhr fort:

«Ein Föhn im Badezimmer? Trocknet die Unterhose, und schon habt ihr saubere Unterwäsche zum Anziehen. Ich wusste gar nicht, wie viele Leute diesen Trick bereits kennen.»

Obwohl das Video nur etwas mehr als 3600 Likes hat, wurde es von Hunderttausenden von Menschen angesehen, und andere Accounts haben es geteilt und Woodcox für ihren ihrer Meinung nach unhygienischen Ratschlag kritisiert.

Fans zeigen sich angewidert, Woodcox rechtfertigt sich

«Warum habe ich gerade eine Frau gesehen, die ihre Unterwäsche in einer Hotel-Kaffeemaschine wäscht? Warum sollte jemand so etwas tun?», fragte ein Nutzer. «Jetzt werde ich mich jedes Mal, wenn ich in einem Hotel mit Kaffeemaschine im Zimmer übernachte, fragen müssen: ‹Hat hier jemand seine Unterhosen gewaschen?›», fügte ein anderer hinzu.

Viele wiesen darauf hin, dass Woodcock bereits 2023 ein Tiktok-Video gepostet hatte, in dem sie zugab, dass sie niemals eine Hotel-Kaffeemaschine benutzen würde, weil sie gehört hatte, dass Leute darin ihre Unterwäsche waschen.

«Gibt es noch jemanden, der die Kaffeemaschine in einem Hotelzimmer nicht benutzt, weil er nicht weiss, was dort alles Schreckliches vor sich geht?», fragte sie damals. Nach zahlreichen Kritikpunkten wandte sich Woodcox am 23. Februar auf Instagram an alle. «Ich habe das eigentlich noch nie gemacht – aber was ihr da macht, ist wirklich lustig, Leute. Es ist ziemlich lustig, wie viele Nachrichten wir derzeit dazu bekommen. Ich habe das eher gepostet, um zu zeigen, warum man die Kaffeemaschine nicht benutzen sollte», sagte Woodcock und fügte hinzu, dass sie noch nie ein Fan von Hotel-Kapselmaschinen gewesen sei – einfach weil sie sie für schmutzig hält und glaubt, dass Hotels sie nicht reinigen.

Woodcox verriet schliesslich, dass sie diesen «brillanten» Tipp von einer Freundin gelernt habe, die Flugbegleiterin ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier.