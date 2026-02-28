Influencer Willi Banner, vielen besser bekannt als Willi Whey, hat sich kurz vor seiner «Let's Dance»-Teilnahme einer ungewöhnlichen Operation unterzogen. Der Deutsche liess sich seinen kleinen Finger verlängern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Willi Whey liess sich wegen eines zu kurzen Fingers operieren

Sein Handknochen wurde durchtrennt und manuell mit einem Fixateur gespalten

Model Theresia Fischer liess ihre Beine um 14 cm verlängern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Ein verkürzter Knochen aufgrund eines Gendefekts sorgte bei Influencer Willi Banner (31), besser bekannt als Willi Whey, seit seiner Pubertät für Unzufriedenheit. Auch funktional schränkte ihn der dadurch zu kurz geratene kleine Finger regelmässig ein.

Jetzt hat Banner den entscheidenden Schritt gewagt: Er liess sich den Handknochen verlängern. Über die Jahre stellte der Fitness-Influencer nämlich fest, dass ihn der zu kurze Finger in gewissen Lebenssituationen einschränkt, sei es beim Training oder beim Taschentragen – «da wurde der immer so abgeklemmt», erzählt er auf Instagram.

Durchtrennter Knochen muss manuell gespalten werden

Die Methode der Verlängerung lässt es wohl so manchem kalt den Rücken runter laufen. Banners Knochen wurde durchtrennt und mit einem sogenannten Fixateur stabilisiert. Nach und nach wurde durch diese Apparatur der durchtrennte Knochen auseinandergezogen – das musste Willi Whey stets selber machen, wie er in einem Video auf Instagram zeigt. Mit der Zeit wächst neues Knochengewebe nach.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf die Idee, sich der Operation zu unterziehen, kam der Influencer, der aktuell bei «Let's Dance» mittanzt, als er im Internet gesehen habe, dass sich Menschen ihre Beine verlängern lassen. Was mit Beinen funktioniert, könnte also durchaus auch mit Mittelhandknochen funktionieren.

Überraschenderweise hat er bei der ganzen Prozedur kaum Schmerzen. Nur beim Auseinanderziehen tut es immer mal ein wenig weh. Seine einzige Sorge: dass der Fixateur beim Umziehen in der Tanzsendung an der Kleidung hängenbleiben könnte.

Inzwischen sind schon erste Fragmente des neuen Knochengewebes nachgewachsen und Banner ist gespannnt, wie es in ein paar Wochen aussehen wird.

Ungewöhnliche Schönheits-OPs

Ungewöhnliche Körperteile zu operieren, ist keine Seltenheit. Während es bei Willi Whey aber auch um die Funktion des Fingers ging und nicht um die Optik, liess sich Model Theresia Fischer (33) fürs Aussehen ihre Beine um ganze 14 Zentimeter verlängern. Im Gegensatz zu Banner lebte Fischer jedoch acht Jahre lang mit enormen Schmerzen.

Und auch Frauke Ludowig (62) liess sich einen Körperteil operieren, an den viele wohl kaum einen Gedanken verschwenden würden. Die Moderatorin legte sich unters Messer, um einen ihrer Zehen verkürzen zu lassen.