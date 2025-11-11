Darum gehts
- Davina Geiss unterzog sich erneuter Schönheitsoperation, Fans bemerken Veränderung der Oberweite
- Robert Geiss war anfangs skeptisch gegenüber Schönheitsoperationen seiner Tochter
- Davina Geiss hatte bereits mit 21 Jahren ihre erste Botox-Behandlung
Robert (61) und Carmen Geiss (60) verbringen derzeit mit ihren beiden Töchtern Davina (22) und Shania (21) erholsame Tage in Dubai. Wie es sich für die Familie gehört, posten sie fleissig Bilder davon. Diejenigen von Davina Geiss sorgen dabei für besonders viel Aufmerksamkeit. Denn die Fotos vermitteln den Eindruck, dass sich die älteste Geiss-Tochter einer erneuten Schönheitsoperation unterzogen hat.
Auf den Fotos posiert Davina Geiss im Bikini und gibt dabei den Blick auf ihre Oberweite preis. Dass diese etwas anders aussieht als noch vor einigen Monaten, entgeht ihren Followern nicht. «Ich finds super schön und vor allem natürlich», «Ich finde, die OP ist sehr gelungen... Sieht sehr natürlich aus und den Wunsch hast du ja schon länger» oder «Wirklich gut gemacht. Passt perfekt zum Rest» ist unter den Kommentaren zu lesen.
Zwei Schönheitsoperationen innert Jahresfrist
Erst im Februar unterzog sich Davina Geiss ihrer langersehnten Nasenoperation. Dafür reiste sie mit Mama Carmen und Schwester Shania nach Lörrach, nahe der Schweizer Grenze. Papa Robert dachte derweil, seine drei Frauen wären in Italien für ein Wellness-Wochenende. Denn im Gegensatz zu seiner Ehefrau Carmen hielt er von den Operations-Plänen seiner Tochter nicht besonders viel. Mit dem Ergebnis war dann allerdings auch er zufrieden. Was er zu der Brustoperation seiner Tochter sagt, ist nicht bekannt. Zumindest hat er aber die Bikini-Fotos mit einem Like versehen.
Schönheitseingriffe sind im Hause Geiss keine Seltenheit. So hat sich Carmen Geiss bereits mehreren Brustoperationen unterzogen, sowie einem Facelift. Als sie jedoch erfuhr, dass sich Tochter Davina mit bereits 21 Jahren das erste Mal das Nervengift Botox spritzen hat lassen, war sie alles andere als begeistert.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen