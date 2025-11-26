Iris Katzenberger lässt für 6000 Franken ihre Arme straffen

Darum gehts
- Iris Katzenberger unterzieht sich einer Oberarmstraffung
- TV-Star fühlte sich am Strand unwohl und versteckte ihre Arme
- Eingriff kostete rund 6000 Franken und wurde von Star-Chirurg durchgeführt
Wie die Tochter, so die Mama: Im Sommer liess sich Reality-TV-Darstellerin Daniela Katzenberger (39) in Lörrach (D) überflüssiges Fett vom Nacken ins Dekolleté verlagern. Ein paar Monate später zieht es Mami Iris Katzenberger (58) in jene Klinik nahe der Schweizer Grenze. Die Deutsche hat sich einer Oberarmstraffung unterzogen. Kostenpunkt: rund 6000 Franken.
Warum Katzenberger zum Skalpell, statt zur Hantel greift? «Ich habe alles probiert. Aber manche Dinge lassen sich einfach nicht wegtrainieren», sagt der TV-Star in einem Instagram-Video. «Jeder Mensch darf selbst entscheiden, ob er etwas akzeptieren möchte – oder verändern will.» Sie kämpft mit einem Lipödem – einer chronischen Störung der Fettverteilung, die vor allem Frauen betrifft.
Durchgeführt wurde der Eingriff von Star-Chirurg Andreas Dorow (52), der neben den Katzenbergers auch schon Prominente wie Davina (22) und Shania Geiss (21), Carmen Geiss (60) oder La Toya Jackson (69) in seiner Praxis in Lörrach (D) behandelte. «Es ist alles super verlaufen bei Iris», sagt Dorow zu Blick. Die OP habe rund vier Stunden gedauert.
TV-Star fühlte sich unwohl am Strand
Für Iris Katzenberger ist die Oberarmstraffung kein Schönheitswahn, sondern eine bewusste Entscheidung, um Lebensqualität zurückzugewinnen. Im Sommer trug sie oft eine Weste und am Strand legte sie regelmässig ein Handtuch über ihre Arme. «Nicht aus Eitelkeit, sondern weil es ihr unangenehm war», erklärt Tochter Daniela Katzenberger und fügt an: «Wir beide stehen in der Öffentlichkeit. Da hat man auch Angst vor ungewollten Paparazzi-Bildern.»
Mit dem Ergebnis ist Iris Katzenberger mehr als zufrieden. Auch von ihren Fans gibt es lobende Worte. «Wow, wie schön das jetzt schon aussieht», schreibt eine Userin unter das Video. Eine relativ lange Narbe an ihrem Oberarm liess sich zwar nicht vermeiden, bald soll diese aber kaum noch ersichtlich sein.
Star-Chirurg eröffnet Filiale in Zürich
Bald müssen die Stars für ihre Schönheitsoperationen nicht mehr nach Lörrach reisen. Wie Dorow gegenüber Blick bekanntgibt, werde er Anfang Dezember mit der Dorow-Klinik einen Standort in Zürich an der Bahnhofsstrasse eröffnen.