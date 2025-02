1/6 Muss Iris Klein bei «Promis unter Palmen» ihre Krallen ausfahren? Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Auf einen Blick Iris Klein trifft bei «Promis unter Palmen» auf Erzfeindin Yvonne Woelke

Klein beschuldigt Woelke, für das Ehe-Aus mit Peter Klein verantwortlich zu sein

Bei «Promis unter Palmen» trifft Iris Klein (57) ohnehin auf Personen mit Konfliktpotenzial. Doch in der zweiten Folge kommt es für die Mutter von Daniela Katzenberger (38) noch dicker. Ihre Erzfeindin Yvonne Woelke (46) zieht in die Villa in Thailand ein. Das gab Joyn in einer Mitteilung bekannt.

Zur Erinnerung: Iris Klein macht Woelke für das Ehe-Aus mit Peter Klein (57) verantwortlich. Los ging der Konflikt im Januar 2023. Peter Klein war als Begleitperson von Daniela Katzenbergers Gatten Lucas Cordalis (57) bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» dabei. Dort traf er auf Woelke, die in Australien die spätere Dschungelkönigin Djamila Rowe (57) unterstützte.

Gerüchte um eine Affäre machten die Runde, die sowohl Peter Klein als auch Woelke bestritten. Dennoch ging die Ehe der Kleins in die Brüche. Obwohl sie sich davor oft gemeinsam bei Veranstaltungen zeigten, bestätigten Woelke und Peter Klein erst im November 2024 ihre Beziehung. Bei «Forsthaus Rampensau» traten sie erstmals offiziell als Paar auf.

Klein nennt Woelke «Dreckschlampe»

Iris Klein, die mittlerweile wieder vergeben ist, traf Ende 2023 schon bei «Promi Big Brother» auf ihren heutigen Ex-Mann. Nun trifft sie zum ersten Mal in einer TV-Show auf Woelke. Dass es dabei nicht harmonisch zugehen wird, zeigt schon die Vorschau auf die zweite Folge am Ende von Episode eins: «Das ist die Dreckschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat», sagt die Mutter von Katzenberger.

«Promis unter Palmen» ist ab dem 17. Februar montags um 20:15 Uhr auf Sat. 1 zu sehen. Die Folgen werden jeweils eine Woche zuvor auf Joyn+ verfügbar sein.