Peter Klein rechnet nach Scheidung mit Iris Klein ab

1/6 Iris Klein ist in einer neuen Beziehung mit ihrem Verlobten Stefan Braun. Foto: Instagram/iris_klein_mama_

Auf einen Blick Iris und Peter Klein sind offiziell geschieden, Peter Klein äussert Frust auf Instagram

Peter wirft Iris Klein vor, gemeinsames Vermögen unterschlagen zu haben

Iris muss ihrem Ex 100'000 Euro Abfindung in zehn Raten zahlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Evelyne Rollason Redaktorin People

Seit vergangenem Dienstag ist Iris Klein (57) offiziell von ihrem Ex Peter Klein (57) geschieden. Während die Mutter von Daniela Katzenberger (38) offenbar erleichtert über den finalen Schlussstrich ist – sie verliess den Gerichtssaal mit den Worten «Jetzt ist es rum und vorbei» – scheint ihr Ex noch nicht so ganz über den Bruch hinweg zu sein. Auf Instagram richtet er harte Worte an seine Ex-Frau.

Nach dem Gerichtstermin sagte er noch: «Alles in Ordnung. Geschieden. Für mich ist das Thema durch.» Doch im Instagram-Post lässt er einen Tag später seinen Frust raus: «Das Ergebnis der Ehescheidung war letztendlich das, was wir vor 18 Monaten schon auf Mallorca besprochen hatten. Mit der Ausnahme, dass es ihr jetzt, aufgrund ihrer angeblich schlechten finanziellen Situation, nicht möglich ist, 100'000 Euro in einer Summe zu zahlen». Stattdessen wolle sie den Betrag in zehn Raten zahlen.

Peter Klein: «Das Geld hat sie in krimineller Absicht unterschlagen»

Der Hintergrund: Iris Klein muss ihrem Ex-Mann eine Abfindung von 100'000 Euro zahlen – er findet die Summe offenbar zu klein. Zur Idee der Ratenzahlung schreibt er: «Hierzu sage ich nur: Lächerlich». Laut Peter Klein habe Iris nämlich fast eine halbe Million Euro angespart. «Von denen 400'000 Euro gemeinsames Vermögen waren. Dieses Geld hat sie in krimineller Absicht unterschlagen und bezeichnet es als ihr Geld.»

Dass Iris Klein die Abfindung in Raten zahlen wolle, ist laut Peter «ein Machtspiel ihrer kranken Seele», so sein böser Kommentar auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Iris und Peter Klein waren 18 Jahre lang verheiratet. Die Ehe ging im Zuge der 16. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (Ausstrahlung im Januar 2023) in die Brüche. Damals war Peter Klein als Begleitung von Daniela Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis (57) mit nach Australien gereist, Iris Klein warf ihm während dieser Zeit Untreue vor.