Iris Klein reagiert auf Liebes-Outing von Ex-Mann Peter

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) sind nun also doch ein Liebespaar. Das enthüllen die beiden Teilnehmer im Vorfeld der zweiten Staffel von «Forsthaus Rampensau Germany» (30.11., Joyn) am Tag nach seiner Scheidung von Iris Klein (57). Bis dato hatten Woelke und Klein sich meist als «gute Freunde» oder «Vertraute» bezeichnet. Die Gerüchte um eine Liaison der beiden ebbten nach dem Dschungelcamp Anfang 2023 allerdings nie ab. Beide waren damals als Begleitpersonen in Australien dabei.

«Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen. Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft», liessen sich Woelke und Klein am Mittwoch vom Sender zitieren. In einem Interview mit Spot On News erzählte das Liebespaar zudem: «Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg [Mai 2024, Red.] gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen.»

«Ich weiss es schon seit zwei Jahren»

Erwartungsgemäss lässt die frisch geschiedene Iris Klein, die Mutter von Jenny Frankhauser (32) und Daniela Katzenberger (38), das nicht unkommentiert. «Alles, was euch jetzt so schockt, weiss ich ja schon seit fast zwei Jahren. Endlich glaubt mir auch der Letzte hier», schreibt sie in einer Instagram-Story zu einem Snap von sich, auf dem sie fast schon erleichtert wirkt. Unterlegt ist diese Story mit dem Song «Applaus für deine Lügen» von Schlagerstar Roland Kaiser (72). Eine Story weiter schreibt Iris Klein voller Genugtuung: «Ich hatte von Anfang an recht.»

Ausserdem gibt sie einen kleinen Hinweis auf ihre Zukunft. «Und was macht die Noch-Frau-Klein heute einen Tag nach der Scheidung?», fragt sie ihre Followerinnen und Follower zu einem Schwenk durch ein Tattoo-Studio. «Ich lege mich hier jetzt gleich ein paar Stunden hin und lass mir den Rücken tätowieren», lautet die Antwort. Im Hintergrund ist ein freundlich lächelnder Stefan Braun (47) zu sehen. Er ist seit Februar dieses Jahres der Mann an ihrer Seite. Schon im April hatten die beiden im «Gespräch mit der «Bild»-Zeitung verraten, gerne heiraten zu wollen, sobald Iris Kleins Ehe offiziell geschieden wurde.