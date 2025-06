Schönheits-Doc lüftet Daniela Katzenbergers Beauty-Geheimnis

Daniela Katzenberger hat sich an der Schweizer Grenze unters Messer gelegt. Die Reality-TV-Darstellerin liess in Lörrach überflüssiges Fett vom Nacken ins Dekolleté verlagern. Eine immer populärer werdende Methode, erzählt uns der zuständige Arzt.

1/8 Daniela Katzenberger unterzog bei Dr. Andreas Dorow eine Beauty-OP. Foto: Instagram/dr.dr.dorow

Darum gehts Daniela Katzenberger unterzog sich an Schweizer Grenze einer Fettabsaugung

Fett wurde in Kaiserschnittnarbe und Dekolleté transplantiert

TV-Star nahm über elf Kilo in den vergangenen Monaten ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Daniela Katzenberger (38) liess für ihre Teilnahme am Bodybuilding-Wettbewerb «Miss Universe» in Las Vegas die Pfunde purzeln. Über elf Kilo nahm der deutsche TV-Star in den vergangenen Monaten ab.

Ein hartnäckiges Fettpolster am Nacken blieb. Also hat sich Katzenberger dazu entschieden, diese Stelle operativ zu entfernen. «Wir haben bei Daniela einen sogenannten Nacken-Buckel abgesaugt», erzählt der zuständige Arzt Andreas Dorow (52) gegenüber Blick. Der Eingriff fand in seiner Praxis in Lörrach, nahe der Schweizer Grenze, statt.

Darum legte sie sich unters Messer

Der Beauty-Doc klärt auf, warum diese Stelle bei Katzenberger trotz intensiver Diät und regelmässigem Sport geblieben war. «Das ist typisches diätresistentes Fett. Sport bringt da nichts. Da hilft nur eine Fettabsaugung – Abnehmspritzen sind Quatsch und reine Geldmacherei», klärt der Beauty-Doc auf.

Man könne mit der richtigen Ernährung und Sport zwar Fett verbrennen, aber der Körper entscheide, wo man abnimmt. «Wenn also irgendwo noch Fettpolster bleiben und die Proportionen nicht stimmen, wie zum Beispiel Reiterhosen bei Frauen oder bei Männerbrüsten, kann man das nur absaugen.»

Dies sei laut Dorow die einzig wirksame Methode, mit der man das Fett dauerhaft wegkriege, weil die Fettzellen dadurch entfernt werden. «Gleichzeitig kann man das abgesaugte Fett transplantieren – in Lippen, Wangen, Brüste oder Narben. Es wächst dauerhaft an, wenn man es richtig macht.»

Fett wurde in Katzenbergers Dekolleté verlagert

Auch bei der OP von Daniela Katzenberger wurde ihr Fett vom Nacken verlagert. «Wir haben es verwendet, um ihre Kaiserschnittnarbe zu verbessern und die Haut im Dekolleté zu straffen», so Dorow. «Eine Methode, die in der Schönheitsmedizin immer beliebter wird.»

Wichtig sei dabei, dass das Fett noch frisch ist. «Früher dachte man, dass man das abgesaugte Fett auch einfrieren und später wiederverwenden kann. Das ist falsch, man kann es nur frisch machen», erklärt der Arzt. Knapp 5500 Franken hat die Kult-Blondine für die Operation gezahlt.

Daniela Katzenberger geht offen mit ihren Beauty-Eingriffen um. «Wenn ich mir was machen lasse, dann sage ich das auch», betonte sie einst auf Instagram. Sie liess sich bereits ihre Brüste vergrössern, mehrfach die Lippen aufspritzen und die Nase korrigieren.

1:23 Rund zehn Kilo weniger: Daniela Katzenberger zeigt Abnehmtipps