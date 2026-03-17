Serbische Prominente wie Kija Kockar oder Nela Bijanić haben offen über ihre Finanzen und monatlichen Ausgaben gesprochen. Dabei zeigt sich: Während die einen extravagant leben, setzen die anderen auf Bescheidenheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Serbische Stars enthüllen ihre teils enormen monatlichen Ausgaben für Lebenshaltungskosten

Radiša Trajkovićs Familie benötigt 10'000 Euro monatlich allein für Rechnungen

Kija Kockar lebt mit bescheidenen 154 Franken pro Monat am günstigsten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Peopledesk

Die serbische Unterhaltungsszene wird oft mit Luxus in Verbindung gebracht, doch wenn es um die tatsächlichen monatlichen Ausgaben geht, variieren die Zahlen drastisch. Während einige Sänger Extravaganz verachten und ihre Bescheidenheit betonen, geben andere offen zu, dass sie Zehntausende Franken für ihre Grundbedürfnisse benötigen.

Der legendäre Sänger Miroslav Ilić (75) betont, dass er Geschichten über «Flugzeuge und Lastwagen» verabscheut und nicht gerne prahlt. Er sagt, dass etwa 3000 Euro im Monat mehr als genug für seine Bedürfnisse seien und um seine Rechnungen zu bezahlen. Oder um, wie er es ausdrückt, «nicht an den Winter denken zu müssen».

Familie ist teuer

Die Ehefrau des Sängers Radiša Trajković Đani (52), Slađa Trajković, schockierte die Öffentlichkeit völlig mit dem Eingeständnis, dass ihre Familie mindestens 10'000 Euro im Monat benötige, und das allein für die Rechnungen. Sie wies darauf hin, dass sie vier Wohnungen besitzen, für die sie Kabelfernsehen und Strom bezahlen müssen, dass sie ein Unternehmen haben, für die Schulbildung ihrer Kinder aufkommen und ihre 15-jährige Tochter unterstützen, weshalb ihre Ausgaben enorm sind.

«Wir essen keinen Kaviar und geben kein Geld zum Spass aus, und ich wünschte, wir könnten mit 3000 Euro im Monat auskommen», fügte Sladja hinzu.

Der Wunsch nach sinnvollen Investitionen

Die Sängerin Marina Visković (38) hatte zuvor erklärt, dass sie 3000 Euro im Monat zum «Überleben» brauche, doch ihre Forderungen seien inzwischen auf bis zu 9000 Euro gestiegen. Sie merkt an, dass es keine «versteckten Kosten» gebe und dass sie alles in einem Notizbuch festhalte; den Grossteil ihres Geldes investiere sie in teure Musikvideos und Songs (wie den Titel «Superhero»). Ein Stück weit bedauert sie das auch, sagt, das Geld sollte sie stattdessen in eine Wohnung investieren.

Kija Kockar (36) hingegen zeigte sich unglaublich bescheiden und gab an, dass ihre persönlichen monatlichen Ausgaben bei etwa 20'000 Dinar liegen – umgerechnet 154 Franken.

Aca Lukas (57) schätzt, dass er ein normales Leben führe. Zwischen 1200 und 1400 Euro im Monat benötige er für Nebenkosten, Lebensmittel und die Versorgung seiner vier Kinder. Die berühmteste Lotto-Girl, Suzana Mančić (69), gibt an, dass sie etwa 2000 Euro im Monat für ihr Leben und den Unterhalt ihrer beiden Töchter und Haustiere ausgebe.

Die vielleicht interessanteste Aussage kam von der Sängerin Nela Bijanić. Sie behauptet, eine Frau der Extreme zu sein. Sie sei in der Lage, zehn Euro so zu strecken, dass es für eine Woche reicht, aber sie sei ebenso in der Lage, tausend Euro in nur fünf Minuten auszugeben. Die Sängerin, in deren Haus sich ein Schönheitssalon befindet, nennt diese Art des Umgangs mit Geld schlichtweg «Ausgewogenheit».

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.