Überraschend offen spricht TV-Legende Harald Schmidt über seine Finanzen – und legt offen, wie schmal seine Rente tatsächlich ausfällt, inwiefern er steuerlich von seiner «Traumschiff»-Rolle profitiert und warum die Rentendebatte für ihn persönlich wichtig ist.

Darum gehts Harald Schmidt bezieht 1100 Euro gesetzliche Rente seit zwei Jahren

Schmidt arbeitet hauptsächlich auf Rechnung, profitiert wenig von der Aktivrente

Beim ZDF-'Traumschiff' kann er die ersten 2000 Euro steuerfrei erhalten

Sophie Ofer Redaktorin People

1100 Euro gesetzliche Rente – nur so viel bekommt Entertainer und Moderator Harald Schmidt (68) nach eigenen Angaben. «Ungefähr 800 Euro staatlich und 300 Euro von der bayerischen Versorgungskammer», verriet er der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» im Interview. «Ich komme also ungefähr auf 1100 Euro brutto.» Das sind umgerechnet circa 1030 Schweizer Franken. Diese doch eher schmale Rente beziehe Schmidt nun seit zwei Jahren.

Wenn man bedenkt, dass es hier um einen der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Persönlichkeiten Deutschlands geht, klingen 1100 Euro zunächst eher wenig. Doch in der TV-Branche scheinen Beträge dieser Grössenordnung normal. Auch Thomas Gottschalk (75) machte vor Kurzem öffentlich, dass er für seine Rente nur «einen knappen Tausender» bekomme. Das liegt vermutlich daran, dass bei selbständigen Tätigkeiten oft keine Beiträge in die Rentenkasse erfolgen. Ähnlich wie Schmidt dürfte Gottschalk aber durch seine langjährige Moderatorenarbeit und Werbeverträge, unabhängig von der Rente, ausgesorgt haben.

«Da zahl' ich ja gar keine Steuern mehr»

Im Interview spricht Schmidt überraschend offen über seine Finanzen. Von der sogenannten «Aktivrente», die in Deutschland im Januar 2026 in Kraft treten soll, profitiere er nur teilweise. Die «Aktivrente» soll Arbeitnehmenden ab einem bestimmten Alter ermöglichen, steuerfrei weiterzuarbeiten. Schmidt sei zunächst begeistert gewesen, als er von dem Modell hörte: «Da zahlʼ ich ja gar keine Steuern mehr.» Das Ganze gilt jedoch nur für Menschen, die auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Doch da Schmidt grösstenteils «nicht auf Lohnsteuerkarte», sondern «auf Rechnung» arbeite, werde er davon nicht viel haben.

Immerhin einen Lichtblick gebe es in der Sache für Schmidt, und das habe mit seiner Rolle als Kreuzfahrtdirektor im ZDF-«Traumschiff» zu tun. Im Rahmen der «Aktivrente» könne er dort nämlich «die ersten 2000 Euro» steuerfrei erhalten: «Nur die restlichen 180 Euro muss ich dann noch versteuern.» Ganz nebenbei gewährt Schmidt hier also auch einen Einblick, mit welchen Gagen beim «Traumschiff» so zu rechnen ist.

«Durch meine Auftritte finanziere ich unser Sozialsystem»

Grundsätzlich begrüsse Schmidt die aktuelle Debatte, die in der Gesellschaft rund um das Thema Rente geführt wird. «Ich bin vor allem für die Debatte als solche», sagt er gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen». Ihm liege das Gemeinwohl am Herzen, «aber ich kann am meisten für die Gemeinschaft tun, wenn ich durch zahlreiche Auftritte genügend Steuern zahle, um unser Sozialsystem zu finanzieren. Dafür brauche ich Themen.»

Harald Schmidt ist ein deutscher Entertainer, Moderator, Kabarettist, Schauspieler und Autor. Bekannt wurde er durch seine ironisch-intellektuelle Art und seine eigene Late-Night-Show «Die Harald Schmidt Show». Diese startete 1995 und prägte mit bissigem Humor und Talk das deutsche Fernsehen. Seit 2009 ist er als Kreuzfahrtdirektor beim «Traumschiff» zu sehen. Auch sonst ist er immer wieder in Filmen und im TV zu sehen.