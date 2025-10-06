So ist Schauspielstar Eric Stehfest in die Pleite gerutscht

Eric Stehfest muss nicht nur das Scheitern seiner Ehe verkraften. Er verriet in einem Interview, dass er finanzielle Probleme hat.

Darum gehts Eric Stehfest meldet Privatinsolvenz an wegen Schizophrenie und finanzieller Probleme

Stehfest öffnete wichtige Briefe nicht aufgrund von Panikattacken

Schauspieler und Autor Eric Stehfest (36) hat finanzielle Probleme, wie er der «Bild»-Zeitung verriet: «In den nächsten Wochen werde ich eine Privatinsolvenz anmelden. Wegen meiner Schizophrenie bin ich in die Pleite gerutscht.» Er habe aufgrund seiner Erkrankung einige falsche geschäftliche Entscheidungen getroffen, erklärte er, zum Beispiel 2019 in Gera ein Café eröffnet: «Ein riesiger Fehler! Ich musste es zwei Jahre später in der Corona-Pandemie schliessen. Da allein habe ich ungefähr 200.000 Euro verbrannt. Und zuletzt konnte ich wegen meiner Depression keine Jobs mehr machen.»

Durch die Erkrankung sei Stehfest der Überblick über seine Finanzen entglitten. Er habe wichtige Briefe mit Mahnungen und Zahlungsaufforderungen nicht geöffnet, weil er Panikattacken bekommen habe. Der Schauspieler, der diese Woche sein Buch «9 Jahre Wahn» über sein Leben mit paranoider Schizophrenie veröffentlicht, berichtet laut «Bild» weiter: «Es gab Zeiten, da konnte ich nicht einmal in den Briefkasten schauen.»

Seine Ehe ist gescheitert

Erst Ende September hatte der ehemalige «GZSZ»-Star verkündet, dass seine Ehe mit Edith Stehfest (30) nach etwa zehn gemeinsamen Jahren gescheitert sei. «Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt», schrieb er in seiner Instagram-Story.

Stehfest betonte, dass die beiden trotz der Trennung weiterhin ein Team bleiben wollen – vor allem für ihre beiden gemeinsamen Kinder Aaron Amadeus (9) und Aria Litera (4). «Es war für uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste», erklärte der Schauspieler weiter.

In einem Interview mit RTL unterstrich der 36-Jährige danach: «Unsere Freundschaft ist Edith und mir sehr wichtig. Es wird deshalb keinen Rosenkrieg geben.» Eine Beziehung sei jedoch nicht mehr möglich gewesen. Nachdem der Schauspieler die Diagnose paranoide Schizophrenie erhalten hatte, hatte sich das Paar bereits Ende November räumlich getrennt. «Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben», sagte er zu den Gründen für das Ehe-Aus.