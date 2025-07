Steht seit 2 Jahren leer Berner Gault-Millau-Beiz ist ein Ladenhüter – jetzt gibts Rabatt

Das ehemalige Gourmet-Restaurant Moospinte in Wiggiswil BE steht seit über zwei Jahren leer. Trotz Preissenkung auf 1,95 Millionen Franken findet sich kein Käufer für die denkmalgeschützte Immobilie in der Landwirtschaftszone.

