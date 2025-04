1/5 Nach acht Jahren muss sich Chefkoch Heinz Rufibach einen neuen Job suchen. Foto: PD

Darum gehts Küchenchef Heinz Rufibach muss Grand Hotel Zermatterhof verlassen

Neuer Küchenchef Stefan Lünse übernimmt, Stimmung im Team schlecht

16 von 18 Köchen haben neue Verträge nicht unterschrieben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Dicke Luft in der Küche des Grand Hotels Zermatterhof! Der langjährige Küchenchef Heinz Rufibach (63) geht – unfreiwillig. Per Ende August muss der mit 16 Gault-Millau-Punkten und einem Michelin-Stern dekorierte Spitzenkoch im fast 140-jährigen Hotel in Zermatt VS seinen Spind räumen, wie das Gastro-Portal «Gault Millau» schreibt. Auch Sous-Chefin Mirjam Schwarz verlässt das 5-Sterne-Hotel.

«Wir danken Heinz Rufibach für sein langjähriges Engagement und seine Arbeitsleistung», heisst es in einer internen Mitteilung kurz und bündig. Der neue Küchenchef steht bereits parat. Mit Stefan Lünse übernimmt erneut ein 16-Punkte-Koch. Zuletzt hat er im Restaurant «Spettacolo» im Lenkerhof in Lenk BE gewirkt. Er soll bis zum Start der Sommersaison am 1. Mai eine neue Brigade aufbauen. In der kurzen Zeit kein einfaches Unterfangen.

«Eine Welt ist zusammengebrochen»

Zumal die Stimmung im Team offenbar schlecht ist. 16 der 18 Köchinnen und Köche haben die neuen Verträge laut «Gault Millau» nicht unterschrieben. «Für viele von ihnen ist eine Welt zusammengebrochen», sagt Rufibach im Bericht. Auch er selbst muss sich Knall auf Fall neu orientieren. «Ich bin 63 Jahre alt. Da wird es schwierig, noch etwas Passendes zu finden.»

Dass er die Küche, in der er acht Jahre lang mit grossem Engagement gewirkt hat, nicht freiwillig verlassen hat, versucht er erst gar nicht zu vertuschen. Die in solchen Fällen geläufige Formulierung «in gegenseitigem Einvernehmen» hat er dankend abgelehnt. «Meine Kollegen in der Schweiz dürfen ruhig wissen, dass man mir gekündigt hat», sagt der Spitzenkoch weiter.