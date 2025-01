34 Jahre lang hat Wirt Maurizio Vannozzi das Ristorante Sinfonia in Erlenbach ZH geführt. Auch Berühmtheiten aus Musik, Politik und Sport kehrten beim Pasta-Experten ein. Doch jetzt endet die Ära des Römers. Er verabschiedet sich in den Ruhestand.

Nobles Pasta-Paradies an der Goldküste geht zu – für immer?

Nobles Pasta-Paradies an der Goldküste geht zu – für immer?

Gourmetkoch geht in Rente – Tina Turner und Christoph Blocher waren seine Gäste

1/7 Bereits am 21. Dezember ging das Ristorante Sinfonia in Erlenbach ZH zu. Foto: Google Maps/Streetview

Auf einen Blick Pasta-Experte Maurizio Vannozzi schliesst sein Restaurant Sinfonia in Erlenbach ZH

Prominente wie Christoph Blocher und Tina Turner zählten zu seinen Gästen

Vannozzi führte das Sinfonia 34 Jahre lang und erhielt 16 Gault-Millau-Punkte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Von aussen wirkt das Ristorante Sinfonia in Erlenbach ZH ziemlich unscheinbar. Das Lokal liegt gleich gegenüber des Bahnhofs der Gemeinde. Die Hausfassade weist sichtbare Witterungsspuren auf. Topfpflanzen verdecken den Blick auf die Aussenterrasse mit schlichter Pergola. Doch im Inneren geht es deutlich nobler zu und her. Denn dort ist das Reich des ausgewiesenen Pasta-Experten Maurizio Vannozzi (67) – und das seit stolzen 34 Jahren. Doch seine Ära endet bald. Der Römer hat entschieden, in den Ruhestand zu gehen, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet.

Demnach hat Vannozzi sein Lokal, das er augenzwinkernd das «beste Bahnhofbüffet an der Goldküste» nennt, bereits am 21. Dezember für die breite Öffentlichkeit geschlossen. In einer Mitteilung hat er Kunden, Freunde und Wegbegleiterinnen über seinen Entscheid informiert. Im aktuellen Jahr betreibt er das Restaurant bloss noch für bereits zugesagte Anlässe oder für Veranstaltungen, heisst es darin.

Christoph Blocher und Tina Turner assen im Sinfonia

1990 übernahm der in Italien ausgebildete Koch das Sinfonia – nach verschiedenen Stationen in der Stadtzürcher Gastronomie, unter anderem als Chef-Saucier im Hotel Savoy. Während seiner drei Jahrzehnte etwas südlicher in Erlenbach baute er sein Pasta-Paradies zum Gourmettempel auf. «Gault Millau» zählte das Restaurant zu den «besten Italienern» der Schweiz. Zuletzt verlieh der Restaurantführer dem Sinfonia 16 Punkte.

Vannozzis Lokal galt als Pasta-Esszimmer einer ziemlich treuen Goldküsten-Klientel. «Einige Stammgäste kommen zwei-, dreimal die Woche, da muss ich mir jeweils etwas einfallen lassen», sagte der langjährige Wirt einst gegenüber «Gault Millau». Von seinen Pasta-Künsten liessen sich auch einige Prominente überzeugen. Unter anderem Alt-Bundesrat Christoph Blocher (84), die 2023 verstorbene Musik-Ikone Tina Turner (†83) und der frühere Formel-1-Fahrer und Wahlschweizer Nick Heidfeld (47) gehörten zu seinen Gästen.

Erlenbach verlor bereits Ende Jahr ein Traditionsrestaurant

Mit dem Sinfonia-Aus verliert Erlenbach bereits das zweite Restaurant innerhalb kürzester Zeit. Ende Jahr ging das Fischstübli an der Schifflände zu. Dort hofft der Wirt Jérémie Crettol (49), noch eine Nachfolgelösung zu finden. Wie es beim Pasta-Paradies in Zukunft weitergeht, ist derzeit ebenfalls noch unklar. Vannozzi hat bis jetzt noch nicht angekündigt, wann er ganz aufhört – und seine Pensionierung geniesst.