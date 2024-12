1/13 Das Restaurant Luegeten hat schon lange keine Gäste mehr gesehen. Foto: PD

Auf einen Blick Restaurant Luegeten wird von Michel Péclard übernommen und öffnet im April 2025

Ehemaliger Promi-Treffpunkt: Simon Ammanns Hochzeitsparty mit Polizeieinsatz wegen lauter Musik

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Das Restaurant Luegeten oberhalb von Pfäffikon SZ hat schon das eine oder andere prominente Gesicht gesehen. 2010 feierten dort der doppelte Doppel-Olympiasieger Simon Ammann (43) und seine Ehefrau Yana ihre Hochzeitsparty. Um 3 Uhr in der Früh musste gar die Polizei anrücken. Miss Schweiz Mahara McKay (43) hatte als DJane die Lautstärkeregler zu stark aufgedreht.

Doch seit mittlerweile sechs Jahren ist es um das Restaurant mit Ausblick auf den Zürichsee ziemlich ruhig – seit 2018 ist es ausser Betrieb. Aber offenbar ändert sich das bald. Denn der Besitzer Edgar Weber von der Fair Play Immobilien AG verpachtet das Lokal an die Zürcher Gastro-Grösse Michel Péclard (55), wie die Lokalzeitung «March-Anzeiger» berichtet. Demnach soll das Restaurant am 1. April 2025 wieder öffnen.

Gastro-Gösse erweitert sein Zürichsee-Portfolio

Für Péclard ist die Luegeten bereits das 19. Restaurant in seinem Gastro-Imperium. Die meisten davon sind rund um den Zürichsee gelegen – beispielsweise das Portofino in Thalwil ZH, die Inselwirtschaft Ufnau in Freienbach SZ oder das Coco direkt am Zürcher Paradeplatz.

Für das neuste Lokal im Péclard-Portfolio gibt es bereit ein konkretes Konzept, wie die Zeitung mit Verweis auf das Baugesuch berichtet. Auf den heutigen Parkplätzen vor dem Ökonomiegebäude neben dem Restaurant ist eine neue Gartenwirtschaft für 72 Gäste geplant. Das Nebengebäude soll dann als Sommerrestaurant dienen.

Im Restaurant selbst gehört der frühere Bankett-Raum im ersten Stock künftig zum Restaurant dazu – inklusive der zwei Terrassen mit Ausblick. Der Betrieb ist neu also doppelstöckig. Den Raum im zweiten Stock will Péclard dann als Party-Location für Hochzeiten oder andere grössere Feste nutzen. Die Luegeten soll an jedem Tag geöffnet sein.

Das Restaurant gehörte einst dem heutigen YB-Besitzer

Damit kehrt im kommenden Frühling wieder Leben in den früher beliebten Betrieb ein – nach jahrelangem Stillstand wegen eines Knatschs. Diesen lieferte sich der YB-Hauptaktionär Hans-Ueli Rihs (80) mit Otto und Vreni Senn. Der Co-Gründer des Hörgeräte-Herstellers Phonak (heute: Sonova) und das Ehepaar Seen waren damals gemeinsame Eigentümer der Luegeten. Im September 2018 musste dann das Restaurant schliessen, weil über den Betrieb das Konkursverfahren eingeleitet wurde. 22 Angestellte verloren den Job.

Der Streit zwischen den Inhabern endete erst, als Rihs seine Anteile am Restaurant an die OS Immobilien AG der Senns verkaufte. Dann passierte einige Jahre nichts – angeblich, weil das Ehepaar Senn zu hohe Preisvorstellungen hatte. Ein Kaufpreis von 20 Millionen Franken aufwärts soll ihnen vorgeschwebt sein.

Im Frühling 2024 wurde es dann einigen Einwohnern der angrenzenden Gemeinde Freienbach zu bunt. Die Stimmberechtigten nahmen damals eine Initiative an, wonach die Gemeinde das Restaurant kaufen soll. Einige Monate später – im vergangenen September – fanden die Senns dann mit der Fair Play Immobilien AG von Edgar Weber doch einen Käufer. Und dieser hat nun in der Luegeten mit Michel Péclard einen namhaften Pächter installiert.