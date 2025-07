Pleitier René Benko sitzt in Österreich in U-Haft. Sein Zürcher Büro im noblen Bankenviertel beim Paradeplatz wird nun neu vermietet. Die luxuriöse Ausstattung und die Mega-Dachterrasse mit Blick auf Zürichsee und Alpen geben einen Einblick in Benkos Lebensstil.

1/6 René Benkos Zürcher Sitz an der Bärengasse 29 (Hochhaus in der Bildmitte) beim Paradeplatz. Foto: Screenshot Homegate

Darum gehts René Benko in U-Haft, Zürcher Büro zur Vermietung ausgeschrieben

Ehemaliges Signa-Büro an Toplage am Paradeplatz mit luxuriöser Ausstattung

125 Quadratmeter grosse Dachterrasse mit atemberaubender Aussicht auf Zürich

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Derzeit wohnt René Benko (48) in einer Gefängniszelle. Gegen den Österreicher wird im Zuge der Signa-Pleite wegen Untreue, Betrugs und Bankrotts ermittelt. Die Wiener Staatsanwaltschaft hat kürzlich eine erste Anklage erhoben. Darum sitzt der gefallene Immobilienunternehmen weiter in Untersuchungshaft. Sein Zürcher Büro steht seit der Verhaftung leer.

Jetzt ist das Büro auf einschlägigen Immobilienportalen zur Vermietung ausgeschrieben, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtet. Ein Angebot wie dieses fällt auch auf dem gut dotierten Zürcher Markt für Büroliegenschaften auf. Bilder der Annonce lassen erahnen, wie nobel Benkos Leben vor seinem Knastaufenthalt war.

Beste Lage beim Paradeplatz

Der ehemalige Schweiz-Zentrale von René Benkos Signa-Imperium liegt an der Bärengasse 29 im noblen Bankenviertel, einen Steinwurf vom Paradeplatz entfernt. Es erstreckt sich über vier Stockwerke im Haus zur Bastei, dem 1955 erbauten ersten Hochhaus Zürichs. Es gibt Einzelbüros und Grossraumbüros, edel ausgestattet sind sie alle.

Die Möbel könnten übernommen werden, heisst es in der Annonce. So sie denn gefallen. Denn eines ist die Ausstattung nicht: diskret und zurückhaltend. So soll Benko den Bürotisch extra mit Leder bezogen haben, damit sich die Sonne nicht auf der Tischplatte spiegelt. Das zeigt: Benko liebt Extragavaganz. Auch der Wiener Hauptsitz strotzte nur so vor Luxus.

Prunkstück der Zürcher Liegenschaft ist eine 125 Quadratmeter grosse Dachterrasse. «Als Mieter des Top-Floors geniessen Sie eine atemberaubende Sicht auf den Zürichsee, die Berglandschaft und die Stadt Zürich», schreibt der Immobilienvermittler Jones Lang LaSalle in der Verkaufsdokumentation. Über den Mietzins dagegen schweigt er sich aus.

Faible für prestigeträchtige Immobilien

Der Kollaps der von Benko gegründeten Signa Holding gilt als grösste Firmenpleite in der Geschichte Österreichs – mit Auswirkungen auch auf die Schweiz. So war Benkos verzweigtes Firmenkonstrukt auch Mitbesitzer der Schweizer Warenhauskette Globus. Die Familie Chirathivat übernahm im Herbst mit ihrer Central Group die 50 Prozent an Globus, welche der inzwischen insolventen Signa-Gruppe gehört hatten. Damit ist die thailändische Familie alleinige Besitzerin der Warenhauskette.

Der in Innsbruck aufgewachsene Benko hatte in der Niedrigzinsphase ein verschachteltes Firmennetzwerk aufgebaut. So investierte er etwa in die Galeria-Warenhausgruppe, das Luxuskaufhaus KaDeWe und das Hamburger Elbtower-Projekt. Die von ihm 1999 gegründete Gruppe, die bald als Signa firmierte, erwarb zahlreiche, meist als hochkarätig gehandelte Immobilien, darunter das Chrysler-Hochhaus in New York.