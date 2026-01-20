DE
Kaum wiederzuerkennen
«DSDS»-Finalistin halbiert ihr Gewicht

2018 schaffte es Janina El Arguioui bei «DSDS» bis ins Finale. Jetzt sorgt ihre Typveränderung für Aufsehen – sie hat 70 Kilo abgenommen.
  • Janina El Arguioui, bekannt aus «DSDS», hat 70,5 Kilo abgenommen
  • Sie entschied sich 2025 für eine Magenoperation zur Lebensumstellung
  • Von 142 Kilo auf 70,5 in 1,5 Jahren abgenommen
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Einige dürften Janina El Arguioui (38) noch von «Deutschland sucht den Superstar» kennen. 2018 stand sie bei der deutschen Musik-Casting-Show im Finale. Marie Wegener holte sich in ihrer Staffel den Sieg. Heute ist El Arguioui nicht mehr wiederzuerkennen. Die Sängerin hat eine beeindruckende Transformation hinter sich. 

70,5 Kilo hat die Deutsche in den letzten eineinhalb Jahren abgenommen. Wog sie damals noch 142 Kilogramm, sind es heute noch 70,5. Auf Instagram postet El Arguioui die Vorher-Nacher-Bilder. «Diese Zahl ist nicht nur Gewicht. Sie steht für Mut. Für Heilung. Für einen Weg, den man nicht sieht – aber fühlt», schreibt sie dazu.

Gegenüber RTL führt die «DSDS»-Finalistin aus: «Ich habe mich selbst nie so dick gesehen, wie ich wirklich war. Diese Zahl hat mich so fertig gemacht, dass ich mich nicht getraut habe, es der Aussenwelt mitzuteilen.» Vor einem Jahr entschied sie sich deshalb für eine Magenoperation, um nicht nur für sich selbst, sondern auch, um für ihre zwei Töchter wieder aktiver am Leben teilzunehmen.

Sie möchte anderen Mut machen

Bereits sechs Monate nach dem Eingriff verlor sie 40 Kilogramm. «Jetzt, wo ich es gemacht habe, fühlt es sich an wie ein Befreiungsschlag», erklärt El Arguioui. Auf Instagram lobt eine Nutzerin ihre Entschlossenheit: «Deinen Erfolg hast du nicht der Operation zu verdanken, sondern einzig und allein dir selbst.»

Mit dem Post möchte sie ihre Follower motivieren, denen es ähnlich geht. «Wenn du gerade am Anfang stehst, mittendrin bist oder denkst ‹Ich schaffe das nie›: Bleib hier. Hier geht es um echte Wege. Nicht um schnelle Lösungen.»

