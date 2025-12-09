Das Musical «Tarzan» wird zur Familiensache: Der älteste Sohn von Hauptdarsteller Alexander Klaws übernimmt die Rolle des jungen Tarzan. Der Kleine hat Schweizer Blut in sich.

Dieser Auftritt dürfte für Alexander Klaws (42) besonders emotional werden: Am 19. Dezember wird er erstmals gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Lenny (8) auf der «Tarzan»-Bühne stehen. Damit schliesst sich auch ein bisschen Klaws' Familiengeschichte.

Was viele nicht wissen dürften: Der kleine Tarzan ist Halbschweizer! Klaws Ehefrau ist die Schweizer Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller (40). Er lernte die Baslerin beim 2010 Musical «Tarzan» in Hamburg kennen. Sie spielte die Jane und brachte Klaws das Fliegen bei. Nun schliesst sich der Familienkreis also komplett.

Das Paar hat drei Söhne – der älteste tritt jetzt in Papas Fussstapfen. Lenny wird den jungen Tarzan verkörpern. «Das war für mich ein ganz besonderer Grund mehr, den Lendenschurz noch ein weiteres Mal anzuziehen – das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen», wird Klaws in einer Pressemitteilung zitiert.

Jetzt schreibt Alexander Klaws aber mit dem gemeinsamen Auftritt mit seinem Sohn «Tarzan-Geschichte». Er habe schon lange davon geträumt, aber nicht gewagt, darüber zu sprechen. Denn: «Man darf das Schicksal auch nicht zu krass herausfordern.»

Emotionale Schlüsselszene

Doch nachdem Lenny ihn bei seinen Gast-Auftritten im Stage Palladium Theater in Stuttgart verfolgt hatte, war der Junge im Tarzan-Fieber. «Er hat nur noch die Songs gesungen, sich wie ein Affe bewegt und war total beeindruckt von dem kleinen Tarzan», erzählt der stolze Vater. «Dann fragte er: ‹Papa, kann ich das eigentlich auch machen?›» Deshalb habe Alexander Klaws seinen Ältesten zu einem Casting ermutigt, allerdings unter einer Bedingung: «Wenn du hingehen willst, dann nur, weil du es wirklich willst, nicht weil Mama und Papa das wollen.»

Viele gemeinsame Szenen haben sie nicht, dafür aber eine ganz besondere im zweiten Akt. «Wenn mein Sohn dann auf der Truhe sitzt, mir die Truhe öffnet, so dass ich als Tarzan herausfinde, woher ich komme, wer ich bin - das wird die intensivste Szene sein, die ich je in meinem Leben auf einer Bühne gespielt habe», schildert Alexander Klaws.

Von «DSDS» auf die Musicalbühne

Der 42-Jährige gewann 2003 die erste Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Von 2005 bis 2006 absolvierte er eine Musicalausbildung und wirkte danach in vielen Produktionen mit. Sein Bühnendebüt feierte er 2006 in der Musicalversion von «Tanz der Vampire» in Berlin. Im Mai 2010 war er erstmals in Hamburg in der Hauptrolle im Disney-Musical «Tarzan» zu sehen.