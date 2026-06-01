«GNTM»-Siegerin nimmt 25 Kilo ab

Alex Mariah Peter präsentiert auf einem Event von Calzedonia stolz ihren Sommerbody. Das Trans-Model erzählt auf Instagram, dass sie 25 Kilogramm abgenommen hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alex Mariah Peter hat 25 Kilogramm in sechs Monaten abgenommen

Model zeigte stolz ihre Figur im Bikini bei Calzedonia-Event

Aktuelles Gewicht: 93 Kilogramm, Ziel: weitere 25 Kilogramm verlieren

Silja Anders Redaktorin People

In den vergangenen Monaten nahm «GNTM»-Gewinnerin Alex Mariah Peter (28) ihre Fans auf ihre Abnehmreise mit. Im September wog das Model noch 120 Kilogramm. Seit ihrem Sieg bei der Castingshow 2021 legte sie sage und schreibe 45 Kilogramm an Gewicht zu. Das wollte sie nun wieder loswerden.

Sie setzte sich zum Ziel, innerhalb von sechs Monaten 25 Kilogramm abzunehmen. Im Dezember 2025 zeigte sie dann schon stolz ihr erstes Ergebnis auf Instagram. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits auf knapp 100 Kilogramm runter.

Der erste Meilenstein ist geschafft

Jetzt hat Alex Mariah Peter ihr Ziel erreicht. 93 Kilogramm wiegt sie inzwischen. Ihren neuen Body präsentierte sie kürzlich stolz auf einem Event der Bademodenmarke Calzedonia. Ihre Oberschenkel würden nun zwar schon den dritten Sommer in Folge aneinander reiben, die Schnüre des Bikinis würden noch einschneiden und sie sei noch nicht bei ihrem Traumgewicht angekommen.

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Trotzdem will das Trans-Model ihren Körper nicht verbergen. Als Einzige sei sie im Zweiteiler aufgetreten, verrät sie auf Instagram und zeigt dabei gleich ihren Look im braunen Bikini mit Kimono. Besonders stolz sei sie auf die Tatsache, dass sie den Kimono nicht zumachte, um ihre Figur zu verstecken. Sie wiege nun 93 Kilogramm, trage Grösse 44 und ihr Bauchnabel sei «immer noch nicht vertikal, sondern waagrecht».

«Ein Body im Bikini ist ein Bikinibody»

So sehr sie sich über den Gewichtsverlust freut, möchte Alex Mariah Peter kein Geheimnis aus den etwas unschönen Seiten machen, wenn man abnimmt. Die Cellulite könne die Dehnungsstreifen am Po nicht mehr verdecken und sie habe Wassereinlagerungen in den Beinen. Trotz allem stellt das Model fest: «A win is a win und ein Body in einem Bikini ist ein Bikinibody». Ihr nächstes Ziel: Die nächsten 25 Kilogramm bis zum Wunschgewicht runter. Jetzt geniesst sie erst einmal den Sommer mit der neuen Figur.