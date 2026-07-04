Taylor Swift und Travis Kelce haben Ja gesagt. Adam Sandler traute das Superstar-Paar – ein Stelldichein von Stars machte Manhattan zur Promi-Meile. Das Brautkleid? Weiterhin ein Geheimnis. Einige Details zur Trauung sind jedoch schon durchgesickert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift und Travis Kelce heiraten im Madison Square Garden in New York

Adam Sandler überrascht als humorvoller Trauredner für das Promi-Paar

Rund 1000 Gäste, darunter Stars wie Jennifer Lopez und Ed Sheeran

Sie hat Ja gesagt: Pop-Ikone Taylor Swift (36) und NFL-Superstar Travis Kelce (36) sind jetzt offiziell Mann und Frau.

Am Freitagabend gaben sich die beiden im legendären Madison Square Garden in New York vor rund 1000 Gästen das Eheversprechen – ein Spektakel zwischen Märchen und Mega-Show.

Trotz Tiefgarage, blickdichten Zelten, Handyverbot, Verschwiegenheitserklärungen für alle Gäste und Versuchen des Paars, seine Trauung hermetisch abzuriegeln – das zog erst recht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich.

Manhattan im Ausnahmezustand

Schnell sickerte durch, dass ausgerechnet er für den überraschendsten Moment sorgte: Comedy-Star Adam Sandler (59) führte als Trauredner durch die Zeremonie – und machte das Paar mit viel Herz und einer Prise Humor offiziell zu Eheleuten. Er soll sogar ein eigens verfasstes Lied angestimmt haben.

Schon Stunden vor Beginn wurde Manhattan zur Promi-Meile: Schwarze SUVs, Blitzlichtgewitter, kreischende Fans hinter Absperrungen. Doch von Swift und Kelce selbst war nichts zu sehen.

Die Gästeliste liest sich wie ein roter Teppich der Superlative: Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Dakota Johnson, Hugh Grant – dazu NFL-Grössen und enge Freunde des Paares. Insgesamt rund 1000 geladene Gäste.

Überraschungen auf der Gästeliste

Auffällig ist, dass Swifts jahrelange enge Freundin Blake Lively und ihr Mann Ryan Reynolds nicht unter den Gästen waren. Nach dem langwierigen Gerichtsstreit zwischen Lively und Justin Baldoni, im Zuge dessen private Textnachrichten zwischen Lively und Swift veröffentlicht wurden, herrscht angeblich Funkstille zwischen den einstigen Freundinnen. Livelys Abwesenheit während der Hochzeit könnte nun die Bestätigung der Gerüchte sein.

Umso überraschender, dass das Model Karlie Kloss eingeladen war. Fans wissen, dass es jahrelang ein Zerwürfnis zwischen den einstigen Freundinnen Swift und Kloss gab, da letztere sich auf die Seite von Swifts Erzfeind, dem Musikproduzenten Scooter Braun schlug, als dieser Swift die Rechte an ihrer Musk vor der Nase wegschnappte.

1:06 Gerüchteküche brodelt: Wird halb NYC für Swift-Hochzeit gesperrt?

Familie statt Show-Truppe

Trotz A-List-Gästeliste und Millionen-Location setzte das Paar bei der Zeremonie selbst jedoch bewusst auf Familie statt Glamour.

Swift und Kelce verzichteten auf eine klassische grosse Hochzeitsgesellschaft und beschränkten sich auf je einen Trauzeugen aus der eigenen Familie: Taylors Bruder Austin stand ihr als «Man of Honor» zur Seite, während Travis' Bruder Jason die Rolle des Best Man übernahm. Mit Jason führt er den beliebten Football-Podcast «New Heights».

Für Schnappatmung sorgte wohl eine Rede der Schauspielerin Lena Dunham (40). Mit einem eher derben Witz soll sie die Hochzeitsgesellschaft gespalten haben. Laut «Daily Mail» soll sie darin gesagt haben: «American Football ist einfach nur, wenn heterosexuelle Männer Schwulenpornos nachspielen.» Laut Insidern soll der Spruch nicht bei allen gut angekommen sein. Taylor Swift selbst soll den Spruch allerdings mit Humor genommen und ihre Freundin als «Genie» bezeichnet haben.

Brautkleid-Geheimnis

Zunächst veröffentlichten weder Swift noch Kelce ein offizielles Hochzeits-Föteli, das Braut und Bräutigam zeigte. Über Swifts Brautkleid wird weiter gerätselt.

Laut US-Medien trug Taylor Swift eine massgeschneiderte Haute-Couture-Robe von Dior – entworfen vom neuen Kreativdirektor Jonathan Anderson. Offizielle Ganzkörperfotos der Braut wurden bislang jedoch nicht veröffentlicht.

Insider berichten, das Kleid sei von Elizabeth Taylor inspiriert gewesen – Swift habe sich beim Dreh ihres Songs «Elizabeth Taylor» so intensiv mit alten Fotos der Filmikone beschäftigt, dass sie von deren Stil fasziniert war.

Der grosse Moment

Nach dem Jawort dann der Gänsehaut-Augenblick für Fans: Auf den riesigen Screens im Madison Square Garden erschien die Botschaft «JusT&T Married» . Das bekannte Empire State Building leuchtete in der Nacht ausserdem blau – schliesslich braucht eine Braut an ihrem Hochzeitstag dem Brauch nach etwas Blaues.

Draussen jubelten Fans, in der Arena feierte die Elite aus Musik, Film und Sport bis tief in die Nacht.

Eine Liebesgeschichte, die 2023 begann – und jetzt ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht: Aus dem Pop-Phänomen und dem Football-Helden ist ein Ehepaar geworden.

Prenup?

Zu einem möglichen Ehevertrag gibt es keine Details.

Das Promi-Portal TMZ berichtete vor der Hochzeit, dass aufgrund des enormen Vermögens beider ein Prenup als praktisch sicher gelte.

Taylor Swifts Vermögen wird auf rund 2 Milliarden Dollar geschätzt, Travis Kelces auf rund 90 Millionen Dollar.