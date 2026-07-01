Die Vorbereitungen zu Taylor Swifts Hochzeit im Madison Square Garden laufen auf Hochtouren. Am Freitag soll es so weit sein. Während die Planung in den letzten Zügen liegt, wird das Sicherheitsteam nervös. Alle bisher bekannten Infos zur Jahrhunderthochzeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift heiratet Travis Kelce am 3. Juli in New York

Madison Square Garden wird in ein Märchenschloss verwandelt

Hochzeit kostet geschätzt 20 Millionen Dollar mit 1000–1200 Gästen

Silja Anders Redaktorin People

Am Freitag ist es so weit: Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) sollen sich das Jawort geben. Offiziell bestätigt wurde das Datum von den beiden nie, doch internationale Medien berichteten einstimmig darüber. Und wirft man dieser Tage einen Blick nach New York, sieht man, dass sich rund um den Madison Square Garden so einiges tut.

Besonders brisant: Auf einem Bild, das dem Portal Pagesix vorliegt, kann man unter einer Plane eine Art Treppe erkennen. Taylor Swift soll nämlich ein Schloss im Madison Square Garden aufbauen lassen, inspiriert von ihrem Schloss der «Fearless»-Tour, wie TMZ schreibt.

Die Sängerin verzaubert den Madison Square Garden also demnach in ihre ganz persönliche Märchenwelt, nachdem Travis Kelce ihr bereits in einem Setting den Heiratsantrag machte, das sehr an einen verwunschenen Garten erinnerte. Hier gibt es alle Informationen zur Märchenhochzeit des Jahrhunderts.

Datum und Ort

Obwohl spekuliert wird, dass Taylor Swift und Travis Kelce bereits standesamtlich geheiratet haben, wurde dies bisher nicht bestätigt. Realistisch ist dies jedoch schon, denn auch ihre Verlobung hielten sie gut zwei Wochen geheim, bevor sie damit an die Öffentlichkeit traten. Die grosse Feier soll nun am 3. Juli im Madison Square Garden stattfinden. Auch diese Information wurde nie offiziell bestätigt, doch alle Hinweise deuten darauf hin, zuletzt die grossen Vorbereitungen rund um den Veranstaltungsort mitten in New York.

Entertainment

Normalerweise ist Taylor Swift diejenige, die vor grossem Publikum eine Show abliefert. Diesmal darf sie sich aber wohl zurücklehnen und einfach geniessen, während zwei ihrer grössten Idole, Stevie Nicks (78) und Tim McGraw (59) für den Superstar performen. Auf einen grossen Auftritt w¡rd die Sängerin aber wohl dennoch nicht verzichten, denn wenn man schon ein Schloss für seine Hochzeit aufbauen lässt, möchte man dessen Treppe natürlich auch wie eine Prinzessin hinabschreiten. Zum Mikrofon wird sie aber wohl eher während einer Rede oder zu potenzieller Karaoke greifen.

Sicherheit

In New York laufen die Sicherheitsvorbereitungen auf Hochtouren, denn nicht nur das Brautpaar ist hochkarätig, sondern auch die Gästeliste. Sämtliche Strassen rund um den Madison Square Garden sollen abgesperrt werden, um einerseits die Sicherheit aller Anwesenden am Freitag zu gewährleisten und andererseits die Privatsphäre der Hochzeitsgesellschaft sicherzustellen. Bo Dietl (75), Ex-Ermittler der New Yorker Polizei NYPD und Chef einer der renommiertesten Sicherheitsfirmen New Yorks, sprach mit «Bild» über die logistischen Herausforderungen eines solchen Events. Er erklärt, dass dies monatelang im Voraus geplant werden müsse. Das NYPD würde Strassensperrungen und Verkehrsmassnahmen vornehmen sowie Begleitschutz übernehmen. «Letztlich zahlen die Steuerzahler einen Teil davon», sagt er.

Um die Privatsphäre vor, während und nach der Feier zu gewährleisten, sollen die Gäste neben ihren Einladungen auch Geheimhaltungsvereinbarungen erhalten haben.

Gästeliste

Apropos Einladungen: Die Gästeliste ist offiziell ebensowenig bekannt wie sämtliche andere Details zur Hochzeit. Einige Gäste werden jedoch immer wieder genannt, so zum Beispiel:

Ed Sheeran

Gigi Hadid

Zoë Kravitz – und somit wohl auch Swifts Ex-Freund Harry Styles, der inzwischen mit Kravitz verlobt sein soll

Karlie Kloss

Cara Delevingne

Zahlreiche Spieler und Verantwortliche der Kansas City Chief, der Football-Mannschaft, für die Travis Kelce spielt

Blake Lively (38) soll keine Einladung erhalten haben, obwohl Swift und die Schauspielerin einst als enge Freundinnen galten. Seit dem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) soll sich das Verhältnis zwischen den beiden verschlechtert haben, da Swift dort ungewollt mit hineingezogen wurde. Insgesamt sollen zwischen 1000 und 1200 Gäste erwartet werden. Trotz Einladung sollen Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) aber wohl nicht zur Hochzeit kommen.

Kosten

Bei ihrer Hochzeit lässt sich Taylor Swift nicht lumpen, und bei ihrem Kontostand spielt Geld ohnehin keine Rolle. Alles in allem wird geschätzt, dass die Sängerin und der Sportler für ihren grossen Tag rund 20 Millionen Dollar ausgeben sollen. Bedenkt man, dass Swift den Madison Square Garden nicht nur gebucht hat, sondern diesen in ein Märchenschloss umwandeln lässt, diverse Sicherheitsvorkehrungen vornehmen muss und alle sonstigen Kosten für eine Hochzeit bei ihr höher ausfallen dürften als bei der Durchschnittsbraut – wie etwa Kleid, Catering, Gästegeschenke –, klingt diees Summe nicht ganz unrealistisch. Zudem soll sie den Madison Square Garden mehreren US-Medien zufolge für das ganze Wochenende gemietet haben – und somit nicht nur ihre Hochzeit, sondern auch den Nationalfeiertag der USA am 4. Juli dort feiern.