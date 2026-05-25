Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce findet voraussichtlich am 3. Juli in New York statt. Mittlerweile werden von der noch geheim gehaltene Gästeliste immer mehr Namen bekannt. Swift lädt ihre Freundinnen und Freunde offenbar persönlich per Telefon ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift und Travis Kelce heiraten voraussichtlich am 3. Juli in New York

Von der 150 Namen umfassenden Gästeliste sind schon einige Positionen bekannt

Swift lädt ihre Freundinnen und Freunde offenbar per Telefon ein

Jean-Claude Galli Redaktor People

Zuerst galt die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) noch als «geheimste Party des Jahres». Doch mittlerweile sickern immer mehr Details über die prominente Eheschliessung zwischen der US-Pop-Ikone und dem American-Football-Star durch.

Als mögliches Datum geisterte länger der 13. Juni auf Rhode Island, New England, herum, wo Swift ein 14-Millionen-Franken-Anwesen besitzt. Das Datum erwies sich aber schliesslich als Finte, um von den eigentlichen Vorbereitungen abzulenken.

Nun soll das Paar am 3. Juli in New York heiraten. Der Hintergedanke bei der Wahl dieses Tages und des Datums: Die Beteiligten könnten dann bequem in den US-Nationalfeiertag vom 4. Juli hinüberschunkeln und müssten nicht extra freinehmen. Der exakte Ort der Mega-Sause werde den Gästen aber erst am Morgen desselben Tages mitgeteilt, wie kürzlich das Branchenblatt «Variety» meldete.

Swift, das Telefon und der Prinz

Die Gästeliste umfasst angeblich rund 150 Namen. Wie das US-People-Portal «TMZ» berichtet, soll Swift in diesen Tagen persönlich zum Hörer greifen, um enge Freundinnen und Freunde zur Trauung einzuladen und wichtige Details wie den Dresscode durchzugeben. Dadurch entstehen keine schriftlichen Dokumente über die Feier, die eventuell in falsche Hände und an die Öffentlichkeit gelangen könnten.

Sicher beim Fest dabei sein soll Zoë Kravitz (37), obwohl das Verhältnis zwischen Swift und Kravitz nach deren Verlobung mit Swifts Ex-Freund Harry Styles (32) im April dieses Jahres merklich abgekühlt ist. Swift und Styles waren zwischen 2012 und 2013 kurzzeitig ein Paar.

Ob US-Kinostar Blake Lively (38) eine Einladung erhält, ist noch offen, nachdem die Schauspielerin die Sängerin in ihren Rechtsstreit mit dem Regisseur Justin Baldoni (42) um den Film «Nur noch ein einziges Mal» hineingezogen hatte. Swift hatte ihr die Angelegenheit offenbar noch länger übel genommen.

Als gesetzt gelten Ed Sheeran (35), Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31), Emma Stone (37) und die Haim-Schwestern Danielle, Este und Alana sowie das Model Cara Delevingne (33). Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, dass Prinz William (43) eingeladen wird. Mit Charlotte (11) und ihrem Bruder George (12) besuchte der Prinz 2024 die «Eras»-Tour und war fast mehr noch als seine Tochter völlig aus dem Häuschen. Im britischen Radioprogramm «Heart Breakfast» verriet er letzte Woche, dass er eigentlich fest mit einer Einladung rechne.

Swift und Kelce wirken bisher ob all der Aufregungen noch völlig tiefenentspannt. An Pfingsten besuchten sie in einer Seelenruhe das Basketball-Spiel der Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks und standen dort im Mittelpunkt der Fotografen.