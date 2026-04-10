Die Hochzeitseinladungen von Taylor Swift und Travis Kelce sind verschickt: Die Trauung soll am 3. Juli in New York City stattfinden – passend zum US-Nationalfeiertag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift und Travis Kelce heiraten am 3. Juli in New York

Fans spekulierten fälschlicherweise über Rhode Island und den 13. Juni

Die Feier fällt auf den US-Nationalfeiertag mit Feuerwerk und Partys War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit Popstar Taylor Swift (36) und NFL-Star Travis Kelce (36) im August 2025 ihre Verlobung bekannt gaben, laufen nicht nur ihre Hochzeitsvorbereitungen, sondern auch die Spekulationen darüber, wann und wo genau der Mega-Event stattfinden wird, auf Hochtouren.

Doch die quälende Neugier der Fans soll nun ein Ende haben: Die Hochzeitseinladungen sind raus, und mit ihnen die Gewissheit über Zeitpunkt und Location.

Auf die falsche Fährte gelockt

Noch vor wenigen Monaten blickte alle Welt auf das Luxushotel Ocean House im Küstenstädtchen Westerly im US-Bundesstaat Rhode Island. Berichten zufolge sollte die Mega-Hochzeit von Swift und Kelce dort stattfinden – und zwar am 13. Juni, waren sich die Fans sicher. Schliesslich ist die 13 schon seit Beginn ihrer Karriere vor 20 Jahren als Swifts Lieblingszahl bekannt. Nun stellt sich das «Ocean House» jedoch als falsche Fährte heraus.

Das Promiportal Page Six will laut einer Insiderquelle wissen, dass die Einladungen für die Hochzeit endlich verschickt wurden. Und – Überraschung! – alle sollen falschgelegen haben. Statt Strand und Ostküsten-Charme soll es zur Hochzeit nun «Big Apple»-Ambiente geben: Die Feier findet offenbar in New York City statt. Und zwar nicht, wie gedacht, am 13. Juni, sondern am 3. Juli.

Hochzeitsparty zum Nationalfeiertag

Obwohl der 3. Juli zunächst so unscheinbar daherkommt, hat er es in sich: Nach der Hochzeit feiern Swift und ihre Gäste nämlich in den Nationalfeiertag der USA rein. Der 4th of July ist der amerikanische Unabhängigkeitstag und für gigantische Feuerwerke und Partys bekannt.

Bestimmt kein Zufall, hat das «All American Girl» Swift in der Vergangenheit doch immer wieder mit ihrer Liebe für den Feiertag und ihren prominent besetzten Hauspartys zum Independence Day Aufsehen erregt. Ob nun der 3. oder der 4. Juli für die Swifties der grössere Feiertag sein wird, ist fraglich.

Setzt sie New York City ein weiteres Denkmal?

Auch New York hat in Swifts Leben eine besondere Bedeutung: In ihrem Album «1989», mit dem Swift 2014 ihr Schicksal als Poplegende besiegelte, besingt sie ihren lebensverändernden Umzug in die Metropole; seitdem ist New York City ein wiederkehrender Charakter in ihrer Musik. Seit Jahren besitzt sie mehrere Luxus-Immobilien im Stadtviertel Tribeca.

Swift und Kelce selbst haben die Neuigkeit noch nicht bestätigt. Auch die Anzahl – und die Auswahl – der Gäste ist noch nicht bekannt. Für die Fans heisst es wohl: abwarten und auf anschliessende Social-Media-Posts der Gäste hoffen, die die exklusive Hochzeitsfeier von innen zeigen.