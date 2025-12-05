Wo nur werden Taylor Swift und Travis Kelce nächsten Sommer heiraten? Genau dieses Geheimnis soll jetzt gelüftet sein. Um sich ihre Traumlocation zu sichern, habe Swift tief in die Tasche gegriffen – und einer anderen Braut den Veranstaltungsort einfach weggeschnappt.

Darum gehts Taylor Swift und Travis Kelce planen Hochzeit für Juni 2026

Swift sicherte sich Luxushotel Ocean House als Traumlocation für Hochzeit

Verlobungs-Szenerie kostete Kelce rund 38'000 Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Es ist die Hochzeit, auf die gerade gefühlt die ganze Welt hinfiebert. Die Rede ist natürlich von Supermegastar Taylor Swift (35) und ihrem American-Football-Boyfriend Travis Kelce (36). Im Sommer 2026 wollen sie sich das Jawort geben. Seit sich der Verlobung spekulieren Medien, wie die wohl grösste Hochzeit des nächsten Jahres aussehen soll – und wo sie stattfinden wird. Letzteres scheint nun an die Öffentlichkeit gedrungen zu sein.

Noch vor Kurzem hielt es «The Sun» für wahrscheinlich, dass sich das Traumpaar in Swifts 32-Millionen-Dollar-Anwesen in Rhode Island an der US-Ostküste vermählen würde. Eben jenes Anwesen, in dem Swift ausgelassene Partys am Independence Day der USA feiert und das sie in ihrem Song «The Last Great American Dynasty» (2020) besingt.

Traumlocation war schon vergeben

Doch nun will das US-Promiportal Page Six von mehreren Quellen wissen, was die tatsächlichen Pläne der beiden sind. Swift habe es für ihre Hochzeit schon länger auf das Luxushotel Ocean House abgesehen, das – genau wie ihr eigenes Anwesen – im Städtchen Westerly steht. Genauer gesagt im malerischen Nobel-Stadtteil Watch Hill, der mit seinen Gebäuden im charakteristischen Neuengland-Look ein beliebtes Reiseziel der Reichen und Schönen ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Ocean House könnte wohl der perfekte Ort für die Milliardärin und ihren Partner sein. Wie Page Six berichtet, sollen die beiden nämlich gemerkt haben, dass ihre Gästeliste doch länger wurde, als anfangs gedacht. Es würde also passen, die Gästeschar im Hotel unterzubringen. Doch das Hotel war zum gewünschten Datum schon von einem anderen Hochzeitspaar reserviert.

Wenn Swift etwas will, haben andere keine Chance

Taylor-Swift-Fans sollte klar sein, dass die Sängerin niemals etwas dem Zufall überlässt – so auch nicht das Datum ihrer Hochzeit. Und da die Zahl 13 schon immer Swifts absolute Lieblingszahl war, muss es unbedingt der 13. Juni werden. Und wer, wenn nicht Swift, hat die finanziellen Ressourcen, um die Konkurrenz um den Termin auszustechen? Page Six zufolge soll Swift der anderen Braut ein Angebot gemacht haben, das diese nicht ausschlagen konnte – und sich ihre Traumlocation doch noch gesichert haben.

Eins dürfte klar sein: Swift und Kelces Hochzeit wird «big». Wer in einem Meer aus weissen und rosafarbenen Blumengestecken einen Antrag bekommt, gibt sich bei der Hochzeit sicher nicht mit weniger zufrieden. Wie der britische «Mirror» schreibt, soll die Verlobungs-Szenerie Kelce rund 38’000 Dollar gekostet haben. Und auch die Gästeliste wird vermutlich nur so vor bekannten Persönlichkeiten strotzen. Vor einigen Wochen wurde bereits bekannt, dass Swifts enge Freundinnen Selena Gomez (33) und Gigi Hadid (30) ihre Trauzeuginnen werden sollen.