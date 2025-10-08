DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Selena Gomez teilt Video mit Taylor Swift
Stargast auf der Hochzeit
Selena Gomez teilt Video mit Taylor Swift
Nach etwas Wartezeit zeigt Selena Gomez nun ein Video von der Hochzeit. Taylor Swift trug ein luxuriöses Oscar-de-la-Renta-Kleid.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
People International
0:56
Es reicht nicht mal zur Hälfte
Bodybuilder will sich in eine Viper quetschen
0:49
Mutiger Look am ZFF
Dakota Johnson im gewagten «Naked Dress»
0:54
87-jährig gestorben
Mit dieser Rolle wurde Cardinale weltbekannt
0:51
Ladies Day in Windsor
Kate zeigt Melania ihre Welt
1:27
Kurzfristige Absage für Emmys
Sofia Vergara landet in Notaufnahme
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen